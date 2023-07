﻿Poller und Baustellen in Kiel: Ulf Kämpfer plant um

Kiel. Die emotional geführten Debatten über die Baustellen- und Verkehrssituation in Kiel sind an ihm nicht spurlos vorübergegangen. Oberbürgermeister Ulf Kämpfer räumt im Interview Fehler im Kommunikationsverhalten der Stadt ein und gelobt Besserung. Eine Konsequenz: Poller werden zumindest in großem Stil in diesem Sommer nicht mehr aufgestellt.

Herr Kämpfer, Ihre Partei hat gefordert, den „Poller-Wahnsinn“ in Kiel zu stoppen – werden Sie ihr den Wunsch erfüllen?

Ulf Kämpfer: Zunächst belegt das, wie emotional die Debatte über Poller nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch in den Fraktionen der Ratsversammlung geführt wird. Die Wortwahl teile ich nicht, sie zeigt aber, dass Verwaltung und Kommunalpolitik auseinanderzudriften drohen. Das macht mir Sorge. Ich werde mich darum bemühen, dass wir wieder enger zusammenrücken, gerade mit der neuen Ratsversammlung.

Wie wollen Sie das angehen?

Wenn Akzeptanz verloren geht, müssen wir miteinander reden. Dazu bringen wir uns erst einmal auf denselben Stand. Die Verwaltung arbeitet an einer grundlegenden Darstellung zur Baustellenkoordinierung, die alle Aspekte von Planung bis Kommunikation erklärt. So erhoffe ich mir einen Konsens darüber, was schon gut läuft und was wir gemeinsam verbessern wollen. Dasselbe brauchen wir zum Thema Parken und Poller. Das wollen wir nach dem Sommer in den Ausschüssen diskutieren und klären, wie wir auf einen Nenner kommen.

Poller in Kiel: Kämpfer verspricht bessere Absprache

Was bedeutet das konkret für das Thema Poller?

Wir werden vorerst keine Poller großflächig wie zum Beispiel zuletzt an der Blücherstraße aufstellen. Das ist aber kein Poller-Stopp. Kleinere Arbeiten, die bereits beschlossen sind, werden weiter umgesetzt. Aber wo es Konflikte geben könnte, werden wir im Sommer nichts machen.

Die Argumentation der Verwaltung für Poller überzeugt die Menschen vor Ort oft nicht. Was läuft da schief?

Neue Poller oder andere Beschränkungen im Straßenverkehr denkt sich niemand im Tiefbauamt einfach so aus. Fast alles, was wir tun, beruht auf Initiativen aus der Stadtgesellschaft und erreicht uns über die Ortsbeiräte oder durch Beschwerden von Bürgern. Das wird dann geprüft, oft verbunden mit einer Vorort-Besichtigung. Mehrere Ämter sind an der Suche nach der besten Lösung beteiligt. Die daraus folgenden Abwägungen und Entscheidungen kommen nicht überall an, deshalb müssen wir uns enger absprechen. Den Ortsbeiräten kommt dabei eine zentrale Rolle zu.

Die Ortsbeiräte zeigten sich ja selbst manchmal überrascht – was lernen Sie daraus?

In Einzelfällen war das so, ja. Wir haben daraus gelernt, dass Anwohner, Gewerbetreibende und der gesamte Ortsbeirat bei gravierenden und potenziell strittigen Maßnahmen ausnahmslos und möglichst früh informiert werden. Wir werden künftig noch enger zusammenarbeiten. Wegen der vielen verschiedenen Interessenlagen wäre es aber utopisch, immer Konsens zu erwarten. Es wird weiter kontroverse Diskussion geben, aber das ist der Kern lebendiger Demokratie vor Ort.

Parkplätze in Kiel: Kämpfer widerspricht den Grünen

Muss die Kieler Bevölkerung akzeptieren, dass es bald signifikant weniger Parkraum geben wird?

Nein. Dahinter würde die Auffassung stehen, die Stadt wolle die Autofahrer zwingen, ihre Autos abzuschaffen. Es gibt zwar bei den Grünen den Willen, gezielt den Parkraum zu verknappen, ich halte das aber für falsch, und bislang gab es dafür auch keine Mehrheit in der Ratsversammlung. In Kiel fallen bislang nur Parkplätze weg, wenn andere Gemeinwohlaspekte es erfordern. Zum Beispiel, wenn wir an deren Stelle eine E-Ladestation einrichten, auf einem Parkplatz Wohnungen entstehen oder um die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Das ist aber kein Massenphänomen.

Ein anderes Reizthema ist der Theodor-Heuss-Ring: War es richtig, den zentralen Abschnitt und den Ostring gleichzeitig zu sanieren?

Das ist ein Beispiel für die schwierigen Abwägungen des Tiefbauamtes. Wegen der Baustelle am Theodor-Heuss-Ring war das Rechtsabbiegen vom Ostring nicht möglich. Deshalb lag es nahe, zur gleichen Zeit auch den Ostring zu sanieren, da er ohnehin nur eingeschränkt nutzbar war. Schließlich sind mehr als Dreiviertel des Verkehrs auf diesem Teil des Ostrings in Richtung Eckernförde unterwegs. Die Alternative wäre gewesen, es separat zu machen und später noch einmal für Verkehrsbelastungen zu sorgen. Ich bin mir sicher, dass es auch dann Beschwerden gegeben hätte. Die Vorwürfe der jüngsten Zeit, die Baustellen seien ungeplant und willkürlich, stimmen einfach nicht. Diese Kritik am Tiefbauamt ist oft grotesk unfair. Zum Beispiel hieß es, auf den zentralen Neben- und Ausweichstrecken des Theodor-Heuss-Rings würde überall ebenfalls gebaut – das ist auf keiner einzigen dieser Strecken der Fall.

Trotzdem werden in der Wahrnehmung vieler Kieler zum Beispiel Baustellen eingerichtet, auf denen erst einmal nichts passiert. Es fehle an Koordination. Sich verzögernde Baustellen wie in der Gutenbergstraße oder der Hofholzallee führen vor Ort zu Unmut.

Die Frage ist, wie es zu der Wahrnehmung kommt. Baustellen werden zum Teil samstagnachts eingerichtet, weil dann kaum Verkehr ist. Die Arbeiten beginnen aber erst am Montagmorgen. Verzögerungen treten auch durch Insolvenzen von Baufirmen und durch Lieferschwierigkeiten auf. Um den Ärger darüber abzufedern, wollen wir offensiver kommunizieren. Etwa, wenn etwas länger dauert als geplant. Da hätten wir beispielsweise in der Hofholzallee oder Gutenbergstraße noch deutlicher erklären müssen, warum sich die Arbeiten verzögern. Großzügigere Pufferzeiten bei der Planung von Baustellen sind ebenfalls eine Option.

Wilhelmplatz in Kiel: Kämpfer garantiert Parkplätze für SKK-Mitarbeiter

Wie soll angesichts künftiger Baustellen der gesellschaftliche Frieden gewahrt werden?

Mir ist klar, wie viel Frust und Nöte die Sanierung des Theodor-Heuss-Rings derzeit auslöst. Hier ist das Ende von Stau und Stress zumindest absehbar: Wenn wir im kommenden Jahr die anderen beiden Spuren der Friesenbrücke saniert und die letzten Arbeiten im Bereich des Barkauer Kreuzes erledigt haben, wird dort für viele Jahre Ruhe sein. Zur Reduzierung der Baustellenbelastung werden wir aber einige der im Jahr 2024 geplanten Baustellen nicht angehen. Maßnahmen im Umfang von bis zu zehn Millionen Euro schieben wir.

Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) im Interview in seinem Amtszimmer im Rathaus mit KN-Korrespondent Tilmann Post (Mitte) und Lokalredaktionsleiter Kristian Blasel. © Quelle: Thomas Eisenkrätzer

Wie geht es mit dem Parkraumkonzept weiter?

Wir tun das, was beschlossen wurde. Unter anderem im Französischen Viertel wird in enger Abstimmung mit Anwohnern und dem Ortsbeirat exemplarisch für andere Stadtteile ermittelt, wie wir Parkregelungen ändern können, sodass sie die Lebensqualität erhöhen und bei denen Akzeptanz finden, die weiter auf das Auto angewiesen sind. Dafür müssen wir uns Zeit nehmen, um einander zuzuhören.

Auf dem Wilhelmplatz bleibt also erst einmal alles, wie es ist?

Gerade der Wilhelmplatz hat das Potenzial, die Emotionen richtig hochkochen zu lassen. Das ist allein wegen der Beschäftigten des Städtischen Krankenhauses, die dort parken, verständlich: Wer nachts oder am Wochenende aus dem Umland zur Schicht fährt, den kann ich nicht auf den ÖPNV verweisen. Ich verstehe den Gestaltungswillen einiger Kommunalpolitiker, aber auch dort müssen wir Lösungen finden, die möglichst breit getragen werden. Auch wenn es illusorisch ist, einen Konsens aller hinzubekommen, müssen wir bei der konkreten Einzelmaßnahme genauso wie bei der Verkehrswende insgesamt immer wieder versuchen, einen gemeinsamen Weg als Stadtgesellschaft zu finden. Bei der Planung der Stadtbahn gelingt uns das bislang sehr gut, beim Thema Parken und Baustellen müssen wir uns besser unterhaken – sonst fliegt uns der Laden irgendwann auseinander.

