Kulturtaschen, Schalen aus alten Langspielplatten und weitere schöne Unikate haben Angelina Kreuz, Werkstatträtin der Stiftung Drachensee, und Fecit-Werkstattrat Jan Wulff zusammen mit vielen weiteren Mitarbeitern in den vergangenen Wochen hergestellt. Nun werden sie in Kiel im Pop-Up-Store am Alten Markt verkauft.

Von Kulturtasche über Keramik bis Likör: In den Kieler Werkstätten Fecit und Drachensee sind in den vergangenen Wochen viele schöne Arbeiten entstanden. Zu haben sind die Unikate jetzt in einem Pop-up-Store am Alten Markt.

