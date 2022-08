Fast 44 Jahre lang war das Forschungsschiff „Poseidon“ ein vertrauter Anblick am Kieler Westufer. Seit 2020 ist das alte Arbeitspferd von Geomar weg. Jetzt ist das Kieler Schiff als „Humanity 1“ im Dienst der Berliner Rettungsorganisation SOS Humanity auf dem Mittelmeer unterwegs.

Berlin. Die gute alte „Poseidon“ wird noch gebraucht. Das frühere Forschungsschiff des Kieler Meeresforschungszentrums Geomar steht jetzt im Dienst der deutschen Rettungsorganisation SOS Humanity. Es ist im spanischen Vinaros zu „Humanity 1“ umgetauft worden. Noch in dieser Woche soll das Schiff ins Mittelmeer auslaufen, um dort Geflüchtete aus Seenot zu retten.

Das Forschungsschiff war am 2. Mai 1976 auf der Bremerhavener Werft Schichau Unterweser vom Stapel gelaufen und am 30. August desselben Jahres bei Geomar in Kiel in Dienst gestellt worden. Fast 44 Jahre lang fuhr das Forschungsschiff im Dienst der Wissenschaft auf den Weltmeeren. Ende 2019 stellte Geomar sein Arbeitspferd außer Dienst.