﻿Positive Halbjahres-Bilanz: Tourismus in Kiel boomt wieder

Der Tourismus in Kiel holt auf: Ein starkes Wachstum verzeichnet Kiel-Marketing im ersten Halbjahr 2022 besonders bei den Übernachtungszahlen. Es ist ein deutliches Plus gegenüber dem Vorjahr, als teilweise noch ein Beherbergungsverbot galt, aber auch ein Zuwachs im Vergleich zu 2019. Es gibt bereits erste Reaktionen – auch von einer Gewerkschaft.

Kiel. Dickes Plus bei den Übernachtungszahlen in Kiel: Mit 373.000 Gästen verzeichnete Kiel-Marketing im ersten Halbjahr 2022 ein deutliches Plus zum Vorjahr – ein Zuwachs um 93,7 Prozent. Die Landeshauptstadt habe in den ersten sechs Monaten touristisch ein starkes Wachstum hingelegt, teilt Sprecherin Eva Zeiske zufrieden mit. Von einem „Tourismus-Boom nach der Corona-Flaute“ schwärmt gar die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG). Im vergangenen Jahr hatte zeitweise ein Beherbergungsverbot bei Privatreisen gegolten.

