Posner-Nachfahren nach Besuch in Kiel: „Wir nehmen Hoffnung mit zurück nach Israel“

Kiel. Es war ein letzter, vollgepackter Tag für die Nachfahren der Familie Posner, bevor es am Sonnabend nach Berlin weitergeht. Am Freitagmorgen stapften sie noch mit einer Stadtführerin durch den Kieler Schnee, entlang der Orte des jüdischen Lebens. Nachmittags besuchten sie die jüdische Gemeinde, die ihr Großvater einst als Rabbiner, der letzte in Kiel vor dem Holocaust, leitete – und lernten dort Bildungsministerin Karin Prien kennen. Dazwischen wollte die britische Tageszeitung „The Guardian“ ein Interview per Videoschalte. Und dann war auch noch Schabbat, der Ruhetag im Judentum. Für die Kieler Nachrichten nahmen sich die Enkelkinder der Posners, Yehuda Mansbach (72) und Nava Gilo (68), trotzdem Zeit – und zogen Bilanz ihres Kiel-Besuchs.

Zum ersten Mal haben Sie die Heimat Ihrer Großeltern gesehen, von der Ihnen so viel erzählt wurde. War die Stadt so, wie Sie sie sich vorgestellt haben?

Nava Gilo: Der Ort, über den wir am meisten wissen, ist die Synagoge. Wir sind traurig, dass sie im Krieg zerstört wurde. Von dort aus leitete mein Großvater die Gemeinde, sie war der zentrale Ort. Es kamen sogar Menschen zum Beten dorthin, die nicht jüdisch waren, weil mein Großvater ein so weiser und wortgewandter Prediger war. Sonntags lehrte er die Kinder Hebräisch oder die Tora. Deshalb war die Synagoge auch für meine Mutter, die damals selbst ein Kind war, ein sehr bedeutender Platz. Sie erzählte viel davon. Wie auch vom Park gegenüber.

Was geschah im Park?

Nava Gilo: In den Park gingen unter der Woche damals die Tagesmütter mit den Kindern, weil dort ein Spielplatz war. Meine Großmutter Rahel Posner erzählte mir mal, dass sie den Sonntag mochte, weil sie dann auch mal selbst mit meiner Mutter auf den Spielplatz gehen konnte. Allerdings setzte sich nie jemand zu ihr auf die Bank: Als Frau des Rabbiners hatte sie eine Sonderstellung in der Gemeinde, sie war in den Augen der anderen eine Lady, die bewundert wurde. Deshalb hatte Rahel in Kiel nicht viele Freunde.

Nava Gilo ist die Enkelin von Arthur Posner, dem letzten Kieler Rabbiner vor dem Holocaust. © Quelle: Uwe Paesler

Was bleibt Ihnen von dem Besuch in Erinnerung?

Yehuda Mansbach: Sehr vieles. Es war sehr bewegend. Zum Beispiel kam am Donnerstagabend während einer Lesung eine ältere Dame zu uns. Sie erzählte, dass der Name Posner in ihrer ganzen Kindheit stets präsent war. Eine enge Freundin von ihr, die deutlich älter war als sie und auch schon gestorben ist, hatte einen Vater, der Schuhmacher war. Er reparierte die Schuhe meines Großvaters. Er bat seine Tochter eines Tages, die Schuhe meinem Großvater nach Hause zu bringen, sie nur in der Wohnung abzugeben und ohne sich umzuschauen wieder zu gehen. Als sie allerdings dort stand, die Schuhe übergab, konnte sie nicht anders, als die deckenhohen Regale mit Büchern in der gesamten Wohnung anzustarren. Diese Anekdoten über meine Großeltern zu hören, das bleibt.

Sie waren zu Besuch beim Oberbürgermeister, erhielten stehenden Applaus der Ratsversammlung, besuchten die orthodoxe jüdische Gemeinde, sahen eine Ausstellung über Ihre Familie. Was erzählen Sie Ihrer Familie daheim?

Nava Gilo: Das glaubt uns zu Hause keiner. (lacht) Wir sollen dauernd Fotos schicken, als Beweis, dass das alles wirklich passiert ist. Einige Freunde sagten uns vor unserer Reise: Die sind doch da alle Antisemiten, wie könnt ihr da nur hinfliegen? Ich kann nun sagen: Wir haben viele Menschen getroffen, die anders sind. Wir vergessen nie den Holocaust, aber wir wissen jetzt, dass es hier Menschen gibt, die sich mit uns verbinden und unsere Kultur kennenlernen wollen. Wir kehren mit Hoffnung zurück nach Israel. Und erwarten von den Deutschen, dass auch sie nicht vergessen, was passiert ist. Denn es ist ihre Verantwortung, dass so etwas nie wieder passiert.

Yehuda Mansbach: Am Tag nach meiner Rückkehr nach Israel werde ich wie jedes Jahr während Chanukka vor israelischen Soldaten unsere Familiengeschichte erzählen. Diesmal werde ich meine Präsentation um Bilder aus Kiel ergänzen. Dieser Besuch endet nicht mit unserer Rückkehr.

Werden diese Erzählungen aus Kiel etwas in Ihrer Familie und bei Ihren Freunden verändern?

Nava Gilo: Ich denke, es wird nichts konkret verändern, der Schmerz bleibt. Aber sie werden fühlen, dass wir sie als Botschafter stolz repräsentiert haben. Unsere Familie möchte zum Beispiel die Ausstellung über ihre Familie in Kiel möglichst auch noch sehen. Wir selbst haben darin noch so viel gelernt, eine tiefe Recherche, die dieser Ausstellung zugrunde liegt. Ganz wunderbar.

Werden wir Sie in Kiel wiedersehen?

Nava Gilo: Ich denke nicht. Nachdem was unserer Familie widerfahren ist, werde ich in Deutschland wohl nie Urlaub machen.

Yehuda Mansbach: Ich selbst war erst viermal jenseits von Israel: einmal als junger Soldat in Beirut, in einem Konzentrationslager in Polen, für Yad Vashem in Mexiko und jetzt in Kiel. Ich verreise sonst nie. Deshalb glaube ich, es wird das erste und letzte Mal in Deutschland gewesen sein.

Yehuda Mansbach ist der Enkel von Arthur und Rahel Posner. © Quelle: Uwe Paesler

Am Montag empfängt Sie Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue. Was bedeutet Ihnen das?

Nava Gilo: Ich bin sehr glücklich, dass ihm unsere Geschichte so nah ist, dass er mit uns fühlt. Er fühlt sich verantwortlich für das Land. Erstmals in der Geschichte Deutschlands werden im Schloss Bellevue Kerzen auf einem Chanukka-Leuchter entzündet, auf unserem nämlich. Im Weißen Haus in den USA findet dieses Ritual bereits seit 1979 jährlich zu Chanukka statt. Unser Besuch beeinflusst also etwas. Für uns ist es jedenfalls eine große Erfahrung, die wir nie vergessen werden.