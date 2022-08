Spendenlauf mit prominenter Eskorte: Ministerpräsident Daniel Günther und Prof. Nicolai Maass, Direktor der Gynäkologie am UKSH, unterstützten den „Lauf ins Leben“ der Kieler Brustkrebssprotten entlang der Kiellinie.

Kiel. Als Jeannien Schnoor im Dezember 2020 beim Duschen das kleine Knötchen in der Brust fühlte, dachte die junge Mutter zunächst an eine entzündete Drüse. Doch das Knötchen blieb. Einige Wochen später erhielt sie die Diagnose: Brustkrebs. Auch die Kieler Selbsthilfegruppe Brustkrebssprotten half Jeannien Schnoor, im Kampf gegen die Krankheit stark zu bleiben. Die Gruppe nahm jetzt mit prominenter Unterstützung an einem Spendenrennen teil.

Mit ihrer Krebsdiagnose war die Welt von Jeannien Schnoor von einem Moment auf den nächsten aus den Fugen geraten. „Bis dahin war ich total entspannt. Es gab keine familiäre Vorbelastung. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass ich Krebs haben könnte“, erzählt die Kielerin.