﻿Prächtige Stimmung beim Kieler-Woche-Empfang – trotz unsicherer Zeiten

Kiel. „Ich fühle mich wie im Film“ – Kiels Stadtpräsidentin Bettina Aust legt einen Start von null auf hundert hin. Seit gerade einmal zehn Tagen bekleidet sie das höchste Amt der Landeshauptstadt und steht nun auf dem roten Teppich. Vor ihr fährt hinter einer Motorradstaffel der Polizei die Limousinenkolonne des Kieler-Woche-Ehrengastes vor. Aust begrüßt gemeinsam mit Oberbürgermeister Ulf Kämpfer den Premierminister der Republik Kap Verde zum offiziellen Kieler-Woche-Empfang am Sonnabendabend.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Ich mache mir Notizen, damit ich später auch glauben kann, was gerade alles passiert“, gesteht Aust später. José Ulisses de Pina Correia e Silva ist Ehrengast der Landeshauptstadt, trägt sich ins Goldene Buch ein und kommt im Anschluss mit den 460 weiteren Gästen des Empfangs zum Start von Kiels weltbekanntem Fest zusammen. Die Stimmung ist prächtig – es gibt allen Grund zum Feiern, während draußen die Menschen zur offiziellen Eröffnung vor das Rathaus strömen.

Ramhorst: „Das wird eine Leichtwind-Kieler-Woche“

Dirk Ramhorst, Chef-Organisator der Segelwettbewerbe, etwa sieht das Wetter mit ausbleibendem Wind auf den Regattabahnen vor Schilksee zwar als eine Herausforderung für die Segler, aber eben auch als kleine Begünstigung für den festlichen Teil. „Die Kieler Woche ist eine Symbiose von Volksfest und Sport, wir leben von dieser Zusammenarbeit“, so Ramhorst.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Das wird eine Leichtwind-Kieler-Woche“, prognostiziert er – allerdings betont auf die Thermik auf dem Wasser bezogen. Sonne ohne Wind sei immer noch besser als Regen ohne Wind, meint Ramhorst mit einem Augenzwinkern in Anspielung auf häufige Wolkenbrüche zur Kieler Woche der Vergangenheit.

Ein Gast des feierlichen Empfangs kann sich besonders glücklich schätzen: Die Kieler Sprachtherapeutin Cornelia Kleine sorgt für einen großen Erfolg des Abends – 1000 Euro erhält die Kieler Initiative gegen Kinderarmut (Inka). Denn erstmals findet während der traditionsreichen Veranstaltung eine Versteigerung für den guten Zweck statt. Ein von einem Künstlerkollektiv aus Legosteinen gestaltetes Segelbootmodell kommt unter den Hammer.

Erstmals Auktion für den guten Zweck beim Empfang zur Kieler Woche

Cornelia Kleine gibt unter großem Applaus das Höchstgebot ab und erhält den Zuschlag. Dass sie zwischendurch immer wieder von ihrem eigenen Ehemann Michael Kleine überboten wurde, erfährt sie erst nach der Auktion. „Ich freue mich sehr, denn der Verein ist immens wichtig“, sagt sie. Das Schiffsmodell erhält nun einen Ehrenplatz in ihrer Schilkseer Praxis.

Trotz bester Stimmung wird die Realität im Rathaus nicht ausgeblendet. „Die Kieler Woche ist ein Fest des Segelns und des Lebens, bei dem man die kleinen und großen Sorgen vergessen kann. Aber es geht auch immer um die wichtigen Themen“, sagt Oberbürgermeister Ulf Kämpfer in seiner Ansprache. Tatsächlich ist der Ukraine-Krieg beim Empfang allgegenwärtig.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Die Republik Kap Verde hat von der ersten Sekunde an ihre Solidarität mit der Ukraine bekundet. Der Aggressor wird am Ende nicht der Sieger sein“, versichert etwa Ehrengast José Ulisses de Pina Correia e Silva. Ministerpräsident Daniel Günther erhält großen Applaus, als er sagt: „Unsere große Solidarität gilt unseren Soldatinnen und Soldaten, die für unsere Sicherheit sorgen.“ Unter vielen Gästen kam es gut an, dass das Thema nicht ausgelassen wurde.

Kieler Woche mit Typhon-Signal eröffnet

So sehen es etwa Kiels Polizeichef Mathias Engelmann und Oberst Axel Schneider, Kommandeur des Landeskommandos Schleswig-Holstein, im Gespräch. „Sicherheit gerät wieder in den Fokus, sowohl innere als auch äußere Sicherheit“, so Engelmann. Das sei der einzige positive Aspekt. Schneider stimmt ihm zu. Das Thema sei auch bei solchen feierlichen Gelegenheiten nicht fehl am Platz.

Lesen Sie auch

Bei Stadtpräsidentin Bettina Aust ist die Anspannung inzwischen nicht gewichen. Ihr Auftritt auf der Bühne vor dem Rathaus steht unmittelbar bevor. Sie soll vor Tausenden Besuchern ein Grußwort zur Eröffnung der Kieler Woche sprechen, bevor der Ehrengast aus der Republik Kap Verde das ersehnte Startsignal per Typhon gibt. „Ich habe noch nie vor so vielen Menschen gestanden“, gesteht Aust. Diese Erfahrung wird ganz sicher einen Eintrag in ihrem Erinnerungsnotizbuch erhalten.

KN