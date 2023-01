﻿Praxismanagerinnen aus Kiel: Darum protestieren wir

Unzufriedenheit der Fachangestellten wächst

Nach einer Erhebung der Bundesagentur für Arbeit aus dem Jahr 2021 arbeiten in Schleswig-Holstein rund 15 000 Medizinische Fachangestellte (MFA) in Arztpraxen. Mit einem Anteil von knapp 52 Prozent ist mehr als jede zweite MFA demnach in Teilzeitmodellen angestellt. Auch wenn der Beruf laut Ärztegenossenschaft Nord immer noch der beliebteste Ausbildungsberuf in Deutschland sei, drohe er wegen wachsender Unzufriedenheit diesen Status zu verlieren. Einer Umfrage zufolge, bei der vor zwei Jahren mehr als 3000 Fachangestellte aus Praxen befragt wurden, gaben 46 Prozent der Teilnehmerinnen an, mehrmals im Monat über einen Ausstieg aus dem Beruf nachzudenken. Fehlende Anerkennung und (auch finanzielle) Wertschätzung zählten nach Angaben des Verbandes medizinischer Fachberufe zu den wichtigsten Gründen dafür. So seien MFAs mehrfach beim Corona-Bonus nicht berücksichtigt worden. Grundsätzlich verdient dem Verband zufolge eine MFA in Vollzeit etwa 2655 Euro brutto im Monat. Die Ärztekammer Schleswig-Holstein hatte bereits im Sommer 2022 gewarnt, dass auch die hohe Arbeitsbelastung und eine steigende Erwartungshaltung von Patienten in der Pandemie zu dieser Entwicklung beigetragen haben.