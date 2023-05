﻿Premiere am Ostseekai: Erstes Kreuzfahrtschiff wird in Kiel mit LNG betankt

Kiel. Das Kreuzfahrtschiff „Aidanova“ hat im Kieler Hafen erstmals verflüssigtes Erdgas (LNG) bekommen. Der schadstoffarme Treibstoff war mit einem lettischen Tankschiff aus den Niederlanden nach Kiel gebracht worden.

Mit dem Einsatz von verflüssigtem Erdgas lässt sich der Ausstoß von Feinstaub und Schwefeloxiden vollständig vermeiden; Stickoxide und Kohlendioxid werden deutlich reduziert. Für diese Technologie hat die Bundesregierung das Schiff auch mit dem Umweltsiegel Blauer Engel ausgezeichnet – als erstes Kreuzfahrtschiff überhaupt.

Verzögerung durch Preissteigerung

Die 2018 von der Meyer Werft gebaute „Aidanova“ war in den vergangenen beiden Jahren meist mit Marinediesel unterwegs. Der Grund war der Preis für LNG. Nach dem Überfalls Russlands auf die Ukraine war der Preis pro Tonne LNG an den Treibstoffmärkten um das Vier- bis Fünffache gestiegen.

Inzwischen kostet LNG in Rotterdam wieder rund 800 Dollar pro Tonne. Im September vorigen Jahres lag der Preis noch bei fast 4000 Dollar pro Tonne. Die „Aidanova“ kann in ihren Tanks etwa 3500 Kubikmeter LNG aufnehmen.

Der 99 Meter lange Tanker „Optimus“ wurde 2019 bis 2021 bei einer chinesischen Werft speziell für die Versorgung von Schiffen mit LNG im Ostseeraum gebaut. Das in Lettland beheimatete Schiff kann bis zu 6000 Kubikmeter LNG aufnehmen. Geholt wird das LNG aber aus den großen Terminals in Rotterdam.

Tanker pumpt das LNG über einen Ponton in die „Aidanova“

Für die Übergabe von Schiff zu Schiff kann der Tanker mit seinen Pumpen bis 1000 Kubikmeter pro Stunde abgeben. LNG ist im flüssigen Zustand zwischen 162 und 164 Grad Minus kalt.

Die „Aidanova“ war 2018 das weltweit erste Kreuzfahrtschiff mit diesem Treibstoff. Zehn Jahre hat die Meyer Werfte an dem Konzept gearbeitet. Neun dieser Schiffe zum Stückpreis von knapp einer Milliarde Dollar wurden für vier Reedereien auf Kiel gelegt. Das letzte Schiff wird gerade in Papenburg ausgerüstet.

Mit einer Tankfüllung LNG kann die „Aidanova“ etwa 14 Tage unterwegs sein. Wobei der Verbrauch der MaK-Motoren auch stark von der Fahrweise abhängt. Bei langsamer Reisegeschwindigkeit ist der Verbrauch entsprechend niedriger.

Für die Versorgung im Kieler Hafen hatten die Rostocker Reederei Aida Cruises mit dem Seehafen Kiel und dem Hafenamt alle Vorbereitungen getroffen. „Wir waren mit der Reederei Aida im Vorwege in einem sehr engen und vertrauensvollen Austausch“, so Hafenchef Dirk Claus. Alle Genehmigungen und auch die praktischen Fragen wurden im Vorwege geklärt. Auch die Kieler Agentur Sartori & Berger war an der Umsetzung maßgeblich beteiligt.

Größtes Kreuzfahrtschiff in Deutschland

Die „Aidanova“ ist das größte Kreuzfahrtschiff in einem deutschen Hafen in diesem Jahr. Bis zum 4. November wird es jeden Samstag von Kiel aus starten. Im Juni wird in Kiel dann noch ein neues LNG-Schiff erwartet. Es ist die „MSC Euribia“, die am 10. Juni erstmals in Kiel eintrifft.

Die „MSC Euribia“ der Reederei MSC Cruises soll ebenfalls von Kiel aus den Sommer über eingesetzt werden. Dieses Schiff nutzt auch LNG als Treibstoff. Hier wird gerade an dem Bunkerkonzept gearbeitet.