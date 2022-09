﻿Private Flüchtlingshilfe: 13-köpfige Flüchtlingsfamilie zieht ins Glück

Nach monatelangem Beten und Bangen, nach einer harten Flucht und einem Leben voller Entbehrungen ist eine 13-köpfige somalische Familie am Ziel ihrer Träume angelangt: in einem Haus in Heikendorf (Kreis Plön). Ihre Unterstützer haben den Kampf gegen die deutsche Bürokratie gewonnen. Im Streit um die Wohnsitzauflage einigten sich die Stadt Kiel und der Kreis Plön.

Die somalische Familie Mohamed ist endlich in das große Heikendorfer Haus gezogen, in dem alle 13 Familienmitglieder Platz haben.

Heikendorf/Kiel. Wo geht’s bitte in die Kinderzimmer? Nach oben und unten, nach links und nach rechts! Dieses Einfamilienhaus ist einfach riesig. Allein das Wohnzimmer misst sechs mal zwölf Meter, dazu gibt es fünf große Schlafzimmer, zwei Küchen, drei Bäder und einen Garten. Genug Platz für Ayan Abdi Mohamed aus Somalia (44), für ihre elf Kinder und für das Enkelkind. Die 13-köpfige Familie ist endlich in Heikendorf angekommen, am Ziel ihrer Träume.

Ein langer Weg liegt hinter ihnen. Im November waren sie von ihrer Flucht vor dem prügelndem Vater und Ehemann aus Somalia über ein Camp in Ägypten nach Kiel in die Gemeinschaftsunterkunft Schusterkrug gekommen. Der Unternehmer Ulrich Fries wurde auf die Familie aufmerksam. Er ist Geldgeber und Kopf eines Vereins, der sich um Flüchtlingsfamilien in und um Kiel kümmert.

Die private Flüchtlingshilfe drohte an der Bürokratie zu scheitern

Fries mietet oder kauft Wohnungen an und vermietet sie zur üblichen Sozialmiete an die Flüchtlinge. Anschließend lässt er die Familien durch seinen Hilfeverein mit sechs hauptamtlichen Mitarbeitern weiter betreuen. Auch der somalischen Mutter und ihrer Kinderschar wolle er so die Integration erleichtern, sagt der 72-Jährige.

„Weil wir in Kiel keine Wohnung für eine so große Familie finden können“, bietet er der Großfamilie sein Elternhaus in Heikendorf an. Für den Zweck kaufte er das Haus, in dem zuletzt seine verstorbene Mutter gewohnt hatte, seiner Schwester ab.

Doch wegen einer Wohnsitzauflage durfte die Flüchtlingsfamilie nicht von Kiel nach Heikendorf ziehen. Wie berichtet, drohte die private Flüchtlingshilfe daran zu scheitern. Fries, der durch seinen gleichnamigen Holzhandel in Kiel bekannt ist, setzte sich sieben Monate lang für den Umzug der Familie ein. Am Ende war er völlig genervt über die Sturheit der deutschen Bürokraten.

Nach sieben Monaten konnten sich die Stadt Kiel und der Kreis Plön einigen

Jetzt, nachdem das Problem gelöst ist, zeigt er sich versöhnt: „Es haben viele Leute geholfen.“ Er vermutet, dass auch der Artikel der Kieler Nachrichten etwas in Gang gebracht hat. Und er ist sich sicher, dass ein parteiübergreifender Einsatz fruchtete: Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) habe mit einem Anruf beim zuständigen Amt in Schrevenborn viel bewirkt, der Landtagsabgeordnete Werner Kalinka (CDU) habe Fürsprache gehalten bei der Plöner Landrätin Stephanie Ladwig, der Kieler Ratsherr Arne Langniß (Grüne) habe Kontakte vermittelt.

Kämpfer berichtet, dass die Stadt Kiel seit Dezember 2021 mit dem Kreis Plön und dem Innenministerium darum ringt, die Wohnsitzauflage für die Familie in Kiel aufzuheben, um den Umzug nach Heikendorf möglich zu machen. Wegen rechtlicher Vorgaben und der Abstimmung beteiligter Stellen habe das Verfahren aber länger gedauert als gedacht. „Nun aber ist es geschafft. Ein schönes Beispiel für kommunale Zusammenarbeit zum Wohle einer kinderreichen Familie“, lobt Kämpfer.

Abdi Hassan Hussein (rechts) ist als Dolmetscher in dem Flüchtlingshilfeverein angestellt, den Ulrich Freis 2019 unter dem Namen Deutsch-Eritreische Gesellschaft gegründet hat. Hussein ist fast täglich bei der 13-köpfigen Familien, um sie zu unterstützen. © Quelle: Ulf Dahl

Der Kreis Plön, der zunächst den Zuzug der Familie mit der allgemeinen Begründung abgelehnt hatte, dass die gesetzlichen Voraussetzungen nicht vorgelegen hätten, stimmte Anfang Juli dann doch zu. Ein solches Verfahren nehme grundsätzlich eine gewisse Zeit in Anspruch, argumentiert Nicole Heyck, Sprecherin der Plöner Landrätin. „Es liegt auf der Hand, dass bei dieser 13-köpfigen Familie weit mehr zu klären ist als beispielsweise bei einer Einzelperson.“

Die Nachbarn und auch der Hausbesitzer müssen sich noch an die neue Situation gewöhnen

Die somalischen Mutter sagt, sie habe die Hoffnung nie aufgegeben und für das gute Ende gebetet. Mit einem Schlag seien ihre Probleme jetzt gelöst: Die Perspektivlosigkeit, die langen und unsicheren Schulwege, der Streit mit den Nachbarn im Schusterkrug, mit denen sie sich Küche und Flur teilen musste.

Es wird gespielt und gelacht: Die somalische Familie Mohamoud hat ein Wohnhaus für alle 13 Familienmitglieder in Heikendorf gefunden. © Quelle: Ulf Dahl

Ihre elf Kinder, von denen die älteste Tochter im April selbst eine Tochter auf die Welt brachte, teilen sich in dem großen Einzelhaus vier große Kinderzimmer. Jedes Schulkind hat einen eigenen Schreibtisch. Die neunjährige Naema findet: „Das Leben ist hier besser als in Kiel, und es sieht alles so hübsch aus.“

Integration sei erst möglich, wenn die Familien in ihren eigenen vier Wänden leben, sind sich Fries und seine Vereins-Mitarbeiterinnen einig. Ist aber die gediegene Heikendorfer-Einzelhaus-Nachbarschaft so erfreut über die somalische Großfamilie? „Einige schon, sie bieten sogar ihre Hilfe an. Andere haben Bedenken, etwa ob es zu laut wird“, berichtet Kulturmittlerin Kirsten Schulz. Sie und ihre Kolleginnen haben schon zuvor bei den Nachbarn für Verständnis geworben.

Somalische Familie Mohamoud hat ein Wohnhaus für alle 13 Familienmitglieder in Heikendorf gefunden. © Quelle: Ulf Dahl

Selbst Initiator Fries muss sich erst noch an die Situation gewöhnen. Die Kinder spielen in seinem Elternhaus um ihn herum, sie toben durch den Garten, in dem reife Pflaumen, Äpfel und Kirschen an den Bäumen hängen. Beim Rundgang durch das Haus mit dem Retro-Charme der 1970er-Jahre zeigt Fries sein ehemaliges Zimmer. Dort haben nun die somalischen Schulmädchen ihre Betten und Tische. Im Keller hat er neue Duschen einbauen lassen. Im Nebenraum „haben wir damals Tischtennis gespielt“. Fries wirkt nachdenklich. Sein Gefühlslage ist nicht eindeutig. Er sagt aber: „Es fühlt sich nicht falsch an.“