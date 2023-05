﻿Katholischer Propst Thomas Benner verlässt überraschend Kiel

Trinkwassernetz ausgefallen

Das Duschen am Morgen dürfte am Mittwoch in der Gemeinde Blekendorf (Kreis Plön) ausgefallen sein. Nach einem Rohrbruch in der Hauptleitung ist seit 7 Uhr morgens die Wasserversorgung in der gesamten Gemeinde unterbrochen. Am Nachmittag floss das Wasser im Hauptort wieder.