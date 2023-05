﻿Müllchaos ohne Ende: Freie Bahn für Ratten in Gaarden

Frust über unhaltbare Zustände

Unschöner Alltag in der Reeperbahn in Kiel-Gaarden: Das Müllchaos ist geradezu eine Einladung für Ratten und anderes Getier.

Heil ist die Welt in der Reeperbahn. Zumindest für das freundliche und rundum gepflegte Haus Nummer 11 in Gaarden gilt das ohne Zweifel. Unhaltbare Zustände in der Nachbarschaft treiben den Eigentümer jedoch zur Verzweiflung.

