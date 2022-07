Machen sich Sorgen um die Zukunft der Welt: Marleen Deter, Selma Krol und Meri Köster (von links) von der Kirchengemeinde Michaelis in Kiel-Hassee diskutieren beim Auftakt der Klimasail-Saison an der Kiellinie eifrig mit. In Kürze werden sie für sechs Tage mit dem Traditionssegler „Belle-Amie“ in See stechen.

Kiel. Klimawandel, Naturkatastrophen, Artensterben: Die Zukunft macht vielen Menschen gehörig Angst. Zum Glück werden immer mehr Menschen aktiv und versuchen, die Welt in die richtige Richtung zu lenken. 70 Jugendliche aus dem Norden trafen sich in Kiel zum Auftakt der Klimasail-Saison.

Klimasail ist ein Projekt der Jungen Nordkirche in Kooperation mit Brot für die Welt. 20 Projekte sind für diesen Sommer geplant. Darunter 17 Segeltörns auf sechs historischen Traditionsseglern. Rund 500 Teilnehmer zwischen 13 und 25 Jahren machen mit.

Zum Auftakt der Klimasail-Saison sind rund 70 jungen Menschen an die Kiellinie gekommen und diskutieren mit Fachleuten zum Thema Klimaschutz. © Quelle: Thomas Eisenkrätzer

An diesem Morgen wird aber erst einmal kräftig diskutiert – mit Fachleuten aus Politik, Wissenschaft und Kirche. Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) ist dabei. Auch der Landespastor im Diakonischen Werk, Heiko Naß, und Klimaforscher Tobias Bayr vom Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung. Doch viel wichtiger sind heute die Ansichten der Jugendlichen.

Selam Krol von der Max-Planck-Schule in Kiel wünscht sich den Ausbau des ÖPNV und günstigere Preise

An einem der vier Klimatalk-Tische sitzt Selma Krol (13) aus Kiel und bringt sich kräftig ein. „Für eine Stadt wie Kiel ist es wichtig, dass der ÖPNV ausgebaut wird und dass die Preise fürs Busfahren günstiger werden“, sagt die Schülerin der Max-Planck-Schule. Sie nutzt gerade das Neun-Euro-Ticket und fährt viel Rad. „Man bekommt von überall her mit, dass es der Umwelt zunehmend schlecht geht. Das finde ich ziemlich doof.“ 2020 war sie das erste Mal auf einem Klimastreik der Umweltaktivisten von Fridays for Future. „Seitdem versuche ich, wann immer es geht, dabei zu sein.“

Der Zustand der Welt mache ihr oft Sorgen. „Was wird aus der nächsten Generation?“, fragt sie sich – und versucht, im Kleinen etwas zu bewegen. „Meine Eltern, mein Bruder und ich haben einen Schrebergarten“, erzählt sie. „Mit einer Brennnesselwiese für Schmetterlinge und bienenfreundlichen Pflanzen.“

Später möchte sie Meeresbiologie studieren. Deshalb kommt die Aktion Klimasail wie gerufen: Fünf Tage lang wird sie mit anderen zusammen in Heidkate Umweltthemen vertiefen. Anschließend geht es auf dem 38 Meter langem Traditionssegler „Belle-Amie“ in die Dänische Südsee, um sich mit dem Ökosystem Meer auseinanderzusetzen.

Marleen Deter: „Aktionen wie das Projekt Klimasail machen Mut“

Mit dabei sind auch Marleen Deter (16) und Meri Köster (15). Die Mädchen kennen sich aus der Kirchengemeinde Michaelis in Kiel-Hassee. „Solche Aktionen machen Mut“, sagt Marleen Deter. „Man merkt, dass sich viele Leute über den Klimawandel Gedanken machen.“ An ihrer Schule habe sie gerade bei einem Projekt ein T-Shirt aus aussortierter Kleidung genäht. „Ziemlich viele aus meinem Jahrgang haben ein nachhaltiges Projekt gewählt“, berichtet die Max-Planck-Schülerin. Unter anderem wurde ein Bienenstock gebaut, ein Komposthaufen angelegt und während der Kieler Woche der Müll dokumentiert.

Hoffnung, dass der Klimawandel aufgehalten werden kann, hat Meri Köster. Fridays for Future sei dafür ein tolles Beispiel. „Greta Thunberg ist für mich ein Hoffnungssymbol“, sagt die Käthe-Kollwitz-Schülerin aus Kiel. „Eine einzige Person hat eine weltweite Bewegung aus dem Nichts erschaffen.“ Das zeige: „Wenn jeder etwas Kleines macht, können wir zusammen etwas Großes schaffen.“

„Klimabildung und Demokratie-Bildung gehören eng zusammen“, sagt Annika Woydack, Landesjugendpastorin der Nordkirche. © Quelle: Thomas Eisenkrätzer

Die Landesjugendpastorin der Nordkirche Annika Woydack (48) freuen solche Worte. „Klimabildung und Demokratie-Bildung gehören eng zusammen“, sagt sie. „Wenn Jugendliche um ihren Einfluss wissen und ihre Meinung laut kundtun, dann hören das auch die Verantwortlichen in Gremien und Parlamenten.“

Mohamed Almousa (14) aus Neumünster wünscht sich mehr Umwelt-Kurse an Schulen

Für Entscheidungsträger in solchen Gremien wäre der Talk an der Kiellinie zum Auftakt der Klimasail-Saison ein prall gefülltes Ideen-Füllhorn gewesen. So schlägt etwa Mohamed Almousa (14) aus Neumünster vor, dass es dringend mehr Umwelt-Kurse an den Schulen geben müsse. „Alle sollten darüber informiert werden, was genau gerade auf der Erde passiert.“

Malte Beckmann (16) aus Goldberg bei Schwerin hat eine weitere Idee an seinem Klimatalk-Tisch: „Der Denkmalschutz verhindert leider ziemlich viel. Warum kann auf ein altes Kirchendach nicht auch eine Solaranlage?“

Manche Klimaschutz-Idee lässt sich auch schnell umsetzen

Während die Jugendlichen munter Klimaschutz-Ideen beraten, hat vor ihnen auf den Tischen bereits eine Superidee konkrete Formen angenommen. Das Kieler Start-up Reste Ritter hat an diesem Tag das Catering übernommen und dazu Lebensmittel vor dem Wegwerfen gerettet. So gibt es Gemüsesticks und Obst, Brötchenhälften mit selbst gemachtem Paprika-Aufstrich, Wraps, Joghurt mit Marmelade.

„Hätten wir die Sachen nicht gerettet, wäre alles im Müll gelandet“, sagt Theresa Prigan (24) von den Reste Rittern. Auch die unterschiedlichsten Teller und Tassen – mal mit Blümchen, mal mit Goldrand – hat sie mitgebracht. „Die retten wir aus dem Sozialkaufhaus. Das wurde alles nicht verkauft und hätte weggeschmissen werden sollen.“