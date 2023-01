﻿20 Jahre Kieler Jugendkutter: Erfolgreiches Projekt mit sozialer Brise

An Bord oder in der Werkstatt: Von Anfang an die treibende Kraft im Kieler Jugendkutter-Projekt ist Skipper und Sozialarbeiter Jürgen Pautke.

Wellingdorf. Gegründet wurde der Verein „Kieler Jugendkutterprojekt“ bereits 2001, die Premiere auf dem Wasser fand allerdings erst im Jahr darauf statt. Somit gibt es in Kiel nunmehr seit 20 Jahren Segeln mit sozialer Brise.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dass es so lange halten würde mit der Initiative, die sich dem Wassersport für junge Leute aus wenig begüterten Familien verschrieben hat, war anfangs kaum zu erwarten. Immer wieder krankte es an der Finanzierung. Weiter ging es wiederholt nur deshalb, weil Jürgen Pautke, Skipper und Sozialarbeiter in einer Person, oftmals viel mehr Ehrenamt als bezahlte Arbeit verrichtete.

In dieser Hinsicht hat der Verein, der vor 20 Jahren erstmals mit der „Fiasko“ über die Förde schipperte, inzwischen ruhiges Fahrwasser erreicht. Die Stadt Kiel finanziert die Personalkosten, sodass in der Hauptsache „nur“ noch Geld für den Unterhalt des offenen Jugendsegelschoners „Clara“ und der größeren Gaffelketsch „Seestern“ aufgebracht werden muss.

20 Jahre Projekt Jugendkutter in Kiel: Standort ist für zehn Jahre gesichert

Dies ist angesichts des Alters der 1970 beziehungsweise 1874 erbauten Vehikel zwar allemal anstrengend genug, doch in den Reihen des Jugendkutterprojekts dominiert die Zuversicht. „Wirklich toll ist, dass unser Standort weiter gesichert ist“, sagt Jürgen Pautke über die kürzlich von der Stadt Kiel um weitere zehn Jahre verlängerte Genehmigung für den Standort an der Brückenstraße.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dort finden Jugendliche wie Erwachsene bei miesem Wetter einen Unterstand, besonders aber wird an allem gewerkelt, was gut ist für „Clara“ und „Seestern“. Und in der Perspektive auch für die „Fiasko“ . Das komplett renovierungsbedürftige Boot ist in seine Einzelteile zerlegt und soll je nach personellen und finanziellen Kapazitäten nach und nach wieder zusammengesetzt werden.

Romantik unterm Regenbogen mit der Seestern des Jugendkutter-Vereins. Kieler Jugendkutterprojekt © Quelle: hfr

Die beiden intakten Boote leisteten indes auch in der Jubiläumssaison gute Dienste. Bei der Rum-Regatta in Flensburg waren die Jugendlichen ebenso anzutreffen wie in der Dänischen Südsee. Hinzu kamen zahllose regelmäßige Übungsfahrten in der Umgebung des Heimathafens an der Schwentinemündung.

Grundsätzlich ist das Jugendkutterprojekt für eine Zusammenarbeit mit allen Schulen vom Ostufer offen. Zuletzt gab es unter anderem enge Kontakte mit der Toni-Jensen-Schule in Dietrichsdorf, aber auch mit der Gemeinschaftsschule am Brook und dem Regionalen Berufsbildungszentrum Technik in Gaarden.

Kieler Projekt Jugendkutter feiert bald 150 Jahre „Seestern“

Fest dazu gehören Angebote für zugewanderte junge Leute, die Deutsch als Zweitsprache lernen. Die Aussicht auf attraktive Segeltörns dient als Anreiz, schwimmen zu lernen, das Projekt führt aber auch Menschen zusammen. So wie diese Saison, als sich ein vor ein paar Jahren aus Syrien geflüchteter junger Mann mit einem Altersgenossen aus der Ukraine anfreundete. „Ich weiß, wie Du Dich fühlst“, lautete der entscheidende Satz dabei.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nachwuchs unter Segeln. Mit Jugendlichen der Toni-Jensen-Gemeinschaftsschule in Dietrichsdorf unternimmt der Jugendkutter immer wieder Ausfahrten. Kieler Jugendkutterprojekt © Quelle: hfr

Nachdem das Vereinsjubiläum der Jugendkutter eher unauffällig vonstatten ging, soll der nächste ins Haus stehende Jahrestag größer gewürdigt werden: 2024 wird die „Seestern“ 150 Jahre alt. Aus diesem Anlass ist ein professionell gemachter Film über die Geschichte des 1874 in Hamburg vom Stapel gelaufenen Fischereischiffs vorgesehen. Die dafür benötigten 3500 Euro hofft der Verein über die von der Investitionsbank Schleswig-Holstein betriebene Foundraising-Plattform wir-bewegen-sh.de zu gewinnen. Knapp 800 Euro sind bereits eingetroffen, weitere (steuerlich absetzbare) Spenden sind unter der genannten Website möglich.