Schülerinnen und Schüler des 12. Jahrgangs des Thor-Heyerdahl-Gymnasiums erarbeiteten Ideen, wie sich der CO2-Ausstoß an der Schule reduzieren ließe. Wie sechs weitere Schulen in Kiel will das Gymnasium „Low-Emission-School" werden.

© Quelle: Gritje Lewerenz