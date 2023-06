﻿Projekt Lubinus Campus in Kiel nimmt Gestalt an

Die Pläne für den Gesundheitscampus auf dem Gelände des Lubinus Clinicums werden konkreter. Die Geschäftsführer des Bauträgers Lubico Verwaltungsgesellschaft, Johann Lubinus und Gregor Bunde, stellten ihre Ideen jetzt dem Ortsbeirat vor. Angedacht sind fünf Baufelder mit unterschiedlichen Einrichtungen – vom betreuten Wohnen bis zum medizinischen Ausbildungszentrum.

Steenbek-Projensdorf. Seit Ende Mai laufen die Gespräche mit der Stadt, ab etwa 2025 könnte Baustart sein: Im Umfeld des Lubinus Clinicums am Steenbeker Weg soll auf 14 000 Quadratmetern ein moderner Gesundheitscampus entstehen. Bauträger ist die 2022 gegründete Lubico Verwaltungsgesellschaft, an der zu jeweils 50 Prozent die Lubinus GmbH und die Genossenschaft Coop beteiligt sind. Die Lubico-Geschäftsführer Johann Lubinus (Lubinus GmbH) und Gregor Bunde (Vorstand Coop) stellten dem Ortsbeirat am Mittwoch jetzt erste Pläne vor, allerdings „unter Vorbehalt“, wie Bunde betonte: „Es ist noch nichts in Stein gemeißelt.“