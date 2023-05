﻿Projekt „Mentor-Kiel“: Leselernhelfer suchen neue Ehrenamtliche

Reventlouschule und die Muthesiusschule

Die Leselernhelfer von „Mentor-Kiel“ helfen an 25 Schulen in Kiel, Kinder in ihrer Lesekompetenz zu fördern. Nun soll das Projekt auch an der Reventlouschule und der Muthesiusschule starten. Dafür werden neue Helfer gesucht.

