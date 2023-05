﻿Kieler FH-Studierende präsentieren neuen Rennwagen

Kiel. Die Fachhochschule Kiel kann nicht nur Schiff- und Maschinenbau. Seit 18 Jahren konstruieren ihre Studierenden unter dem Projektnamen Raceyard auch Rennwagen für die Formula Student, den weltweit größten Konstruktionswettbewerb für Studierende. In dessen Rahmen geht Raceyard jede Saison europaweit bei Veranstaltungen an verschiedenen Rennstrecken an den Start.

Zur Enthüllung des neuen Herausforderers lud das Team Raceyard nun ins Audimax der Fachhochschule Kiel ein. Leichter, stärker und noch effizienter: Das sind die Merkmale von Valkyrie. So heißt der Wagen, den das Team Raceyard seit Winter in den Werkstätten und Laboren der Fachhochschule Kiel in Dietrichsdorf entwickelt hat. „Es braucht ein gutes Team für so eine Leistung. Und wir sind ein tolles Team geworden“, urteilt Finn Jahnke, der Teamkapitän bei Raceyard. Der Kraftstoffverbrauch sei in der Schlussphase vor der Präsentationen auch unter den Studierenden hoch gewesen, die bei ihrer Arbeit fast hundert Dosen mit Energydrinks geleert hätten.

38 Studentinnen und Studenten der Fachhochschule aus fast allen Fachrichtungen waren an der Realisierung des 17. Rennwagens des Raceyard-Projekts beteiligt. „Ich glaube, nur die Agrarier waren nicht dabei“, bilanziert Professor Henning Strauß, der als Faculty Adviser das Team betreute. Die angehenden Ingenieure und Ingenieurinnen müssen sich bei Raceyard nicht nur ums Konstruieren kümmern, sondern beispielsweise auch um Sponsoring und Marketing. Für die jetzt beginnende Rennsaison soll Valkyrie international Punkte sammeln. „Wir wollen auf jeden Fall auch in diesem Jahr oben wieder angreifen“, so Strauß.

Bei der Präsentation im Audimax an der Fachhochschule gewährte das Raceyard-Team Einblicke in den Schöpfungsprozess des neuen Rennwagens aus Kiel. Am Campus an der Schwentine wurde getüftelt und an den Parametern für die Schnelligkeit des Elektro-Boliden gefeilt. Bei der Realisierung des Wagens halfen aber auch eine Vielzahl von Sponsoren aus der Region. So war die Yachtwerft Knierim aus Projensdorf. Auch die Stadtwerke Kiel und die Traditions-Firma Ibak unterstützten Valkyrie.

Herausgekommen ist ein 175 Kilogramm leichtes Auto, dessen Elektromotoren umgerechnet rund 192 PS auf die Piste bringen. Seine Energie bezieht es aus einem Akku mit 7,7 Kilowattstunden Kapazität. Beim Bau und Betrieb ist das Raceyard-Team auch auf Patenschaften angewiesen. So wird um Zellpatenschaften für die Akkus geworben. Hier können sich Menschen an dem Erfolg beteiligen und die jungen Entwickler und Entwicklerinnen unterstützen.

FH-Rennauto aus Kiel wurde auf dem Flugplatz bei Itzehoe getestet

Beim Fahrwerk kamen selbst gefertigte Carbonrohre und eigens entwickelte 10-Zoll-Felgen zum Einsatz. Auf einem entkoppelten Feder-Dämpfer-System bringen sie die Kraft der vier Elektromotoren auf die Piste. Als Fahrgestell dient „Valkyrie“ ein einteiliges Carbonfaser-Monocoque in Sandwichbauweise mit einem Gewicht von nur 18,4 Kilogramm. Das Chassis wurde bei der Yachtwerft Knierim in Projensdorf gebaut.

Und wo testet man ein solches Auto? Eine Rennstrecke hat die Fachhochschule ja nicht. „Dafür fahren wir zum Hungrigen Wolf“, verrät Strauß. Der Flugplatz bei Itzehoe bietet für das Raceyard-Team derzeit die besten Übungsbedingungen. Weil die Teststrecken natürlich wichtig sind, beobachten die Studierenden auch die Entwicklung des Kieler Flughafens, auf dem man früher ebenfalls gerne getestet hat.

Bei der Entwicklungsarbeit wird das Raceyard-Team unter anderem von der Werner-Petersen-Stiftung unterstützt. Aber auch Rheinmetall ist mit dabei. „Wir sind ja tief in Kiel verwurzelt“, bekennt Volker Herling, Manager von Rheinmetall Landsysteme in Kiel. Und das Rüstungsunternehmen kann sogar Inspirationen für den Bau seiner Panzer gewinnen. Natürlich mache ein Rennwagen auf Kette keinen Sinn. „Aber beim Leichtbau können wir hier viel lernen“, so Herling.