﻿Integrationsarbeit: Vorsitzende des Migration e.V schlägt Alarm

Mettenhof. Seit 2019 gab es an der Mettenhofer Leif-Eriksson-Gesamtschule in Zusammenarbeit mit dem Verein Migration e.V. das Projekt der „Respekt Coaches“. Nun ist das Aus des erfolgreichen Programms, das sich mit den Themen Toleranz, Demokratieverständnis und Prävention von Menschenfeindlichkeit sowie Extremismus auseinandersetzt, besiegelt. Die Bundesregierung wird die finanzielle Förderung des Respekt Coach-Projekts zum 31. Dezember 2023 beenden. In der jüngsten Sitzung des Ortsbeirats Mitte informiert die Vorsitzende Kirsten Voß über diese Pläne – und über weitere drohende Einsparungen bei den Jugendmigrationsdiensten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bundesweit unterstützen rund 500 Jugendmigrationsdienste (JMD) junge Menschen mit Migrationshintergrund zwischen zwölf und 27 Jahren durch Beratung, Bildungs- und Freizeitangebote. In Mettenhof übernehmen der Verein Migration e.V. und die Arbeiterwohlfahrt (Awo) diese JMD-Aufgaben. „Wir planen Schulkarrieren, besorgen Praktikumsplätze, helfen bei der Lehrstellensuche, machen Studienberatung und vieles mehr“, berichtet Dani Pendorf von Migration e.V..

Kürzung von einem Drittel der Mittel

Doch nun ist diese Arbeit in Gefahr, denn die Bundesregierung plant wie berichtet für die Jugendmigrationsdienste für das Jahr 2024 im Haushaltsentwurf etwa 30 Millionen Euro weniger ein. Das ist eine Kürzung von einem Drittel der Mittel. „Wir wissen noch nicht, wie sich diese Sparmaßnahme für uns auswirkt. Im schlimmsten Fall könnte bei uns eine Stelle wegfallen. Weil wir so klein sind, wäre das dann das Ende von Migration e.V. “, sagt Dani Pendorf.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vorsitzende Kirsten Voß informierte die Mitglieder des Ortsbeirats Mettenhof im Namen von Dani Pendorf in der aktuellen Sitzung über das Aus der Respekt Coaches und die drohenden Sparmaßnahmen: „Die Jugendmigrationsdienste leisten wertvolle Arbeit in Mettenhof. Wenn hier Angebote wegfallen, wäre das sehr schlimm für den Stadtteil.“

Ausgleichsflächen für Baumneupflanzungen

Sorgen machen sich die Mitglieder des Stadtteilgremiums auch um die Bäume entlang des Skandinaviendamms, die beim Bau einer Trasse für die Stadtbahn an dieser Stelle gefällt werden müssten. „Die Stadtbahn soll in Richtung Mettenhof linksseitig des Skandinaviendamms entstehen. Hierzu und im weiteren Verlauf müssen Bäume abgeholzt werden, die aufgrund der Baumgröße nicht umgepflanzt werden können. Es handelt sich hierbei um etwa 600 Bäume und um zwei Hektar Grünfläche“, informierte Ortsbeiratsmitglied Dirk Sicknick (CDU).

Aus diesem Grund hatte Sicknick bereits einen Antrag vorbereitet, in dem er die Verwaltung bitten wollte, Ausgleichsflächen für eine Baumneubepflanzung vorzuschlagen, mit der Maßgabe, die Anpflanzung auch zeitnah zu beginnen. Diesen Antrag stellte Dirk Sicknick allerdings nach ausführlicher Diskussion im Gremium zunächst zurück. In einer der kommenden Sitzungen soll erst einmal ein Vertreter oder eine Vertreterin des Grünflächenamtes zu Wort kommen und alle Fragen zu möglichen Abholzungen und Ausgleichsflächen beantworten.

Zehn Jahre Mettenhoffonds in Kiel

Eine gute Nachricht gab es zum Abschluss der Ortsbeiratssitzung: Der „Mettenhoffonds“ geht in die Jubiläumsrunde: Ab März 2024 werden zum zehnten Mal Fördergelder für Projekte innerhalb des Stadtteils vergeben, die zum Ausbau der sozialen, kulturellen sowie freizeit- und bildungsbezogenen Angebotsstruktur in Mettenhof beitragen und/oder ein positives Image des Stadtteils fördern. Zur Feier des Jubiläums wird der Fonds im kommenden Förderzeitraum entsprechende Projekte mit bis zu 2000 Euro unterstützen. Anträge können bis zum 15. November 2023 bei Claudia Fröhlich im Stadtteilbüro Mettenhof eingereicht werden. Informationen dazu gibt es unter Tel. 0431/5308157 oder unter www.mettenhof.de

KN