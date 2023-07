﻿In Kieler Schule: Mit Rock’n’Roll gegen Bewegungsmangel von Kindern

Kiel. „Fünf, sechs, sieben, acht“, zählt Trainerin Kajssa Awe ein. Dann starten die dreizehn Dritt- und Viertklässler in der Turnhalle der Goetheschule mit der Choreografie. Immer dienstags läuft hier die Rock’n’Roll-AG in Kooperation mit dem RRC Teddybär Kiel. Es ist Teil des Projekts „Schule + Verein“ des Landessportverbands Schleswig-Holstein, das durch breitensportliche Arbeitsgemeinschaften mehr Kinder in Bewegung bringen will.

Das Projekt gibt es bereits seit 30 Jahren. Es gewinnt laut den Organisatoren nicht nur angesichts immer mehr Ganztagsangeboten an Schulen an Bedeutung, sondern auch, weil immer mehr Kinder sich nicht ausreichend bewegen.

Corona-Pandemie hat Problem des Bewegungsmangels verschärft

„Wir sehen überall Bewegungsmangel und legen großen Wert auf Prävention“, sagt Torsten Schwenzfeier von der AOK-Nordwest, die das Programm neben dem Sparkassen- und Giroverband fördert. Laut AOK-Familienstudie erfüllen nur 18 Prozent der Kinder die Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation für tägliche Bewegung. Das kann gesundheitliche Folgen haben.

Es sei zu beobachten, dass die Pandemie die Lage verschärft habe. In den Schulen lagen sportliche Freizeitangebote brach. „Bei vielen Familien ist zu Hause nichts geschehen. Das macht es jetzt umso wichtiger, zusätzliche Bewegungsangebote zu machen“, sagt die Schulleiterin der Goetheschule, Martina Holst. Häufig zeigten Kinder motorische Defizite.

40 Angebote in Kiel: Sportverband würde sich mehr wünschen

Dieses Schuljahr hat „Schule + Verein“ 488 Maßnahmen umgesetzt, davon 40 in Kiel. „Wenn man sieht, dass die Angebote sich nur auf acht von 190 Mitgliedsvereinen in Kiel verteilen, ist da deutlich Luft nach oben“, sagt Bernd Lange vom Sportverband Kiel. Er würde sich wünschen, dass mehr Vereine mitmachen.

Er sehe aber auch die begrenzenden Faktoren wie fehlende Übungsleiter oder kein hauptamtliches Personal, um sich um Förderanträge zu kümmern. Pro Trainingseinheit von 45 Minuten bekommen Vereine fünf Euro bei einer Kooperation mit einer Ganztagsschule oder 10 Euro bei anderen Schularten.

Das Programm sei für alle Beteiligten gewinnbringend, sagt die Projektleiterin vom Landessportverband, Maike Junker. „Der Vorteil für Schule ist, dass sie ihr Angebotsspektrum erweitern können.“ Das könne auch zu einem Alleinstellungsmerkmal führen. „Rock’n’Roll gibt es nicht an jeder Schule.“

Holst freut sich, dass sie neben gängigen Sportarten wie Handball oder Fußball den Kindern auch Tanzsport am Nachmittag ermöglichen kann. Sportliche Angebote auszubauen, sei gar nicht so einfach, weil sie an freie Hallenzeiten gekoppelt sind. „Wir haben keinen Zugriff auf die große Halle der Ricarda-Huch-Schule.“ Nun soll im Obergeschoss ihrer kleineren Halle ein Werkraum entstehen, sodass weiterer Raum für Bewegung verloren gehe.

Vereinen in Kiel gelingt es, durch Projekt neue Mitglieder zu gewinnen

Laut Junker kommen Vereine in der Schule mit Kindern in Kontakt, die sie sonst nicht erreichen. Das bestätigt Tim Eisenreich, Vorsitzender vom RRC Teddybär Kiel: „Rock’n’Roll ist eine Randsportart. Bei der Mitgliedergewinnung ist es da schwer, sich gegen Sportarten wie Fußball durchzusetzen.“ Durch die AG lernten die Kinder den Tanzsport kennen. „Fast 30 Prozent werden hinterher Mitglied.“ Sein Verein ist auch an der Hebbelschule und der Ricarda-Huch-Schule aktiv.

„Den größten Nutzen haben die Kinder“, so Junker. Sie kämen nicht nur mehr in Bewegung. „Sie lernen den Umgang mit Regeln oder Erfolg und Misserfolg und die Bedeutung von Fairness.“ Zudem könnten früh Talente für den Leistungssport entdeckt werden, glaubt Lange.

„Ich finde es toll, wenn man beim Sport nicht nur die Beine, sondern auch die Arme bewegt“, sagt die neunjährige Edda über den Tanzsport. Zwar erfordert eine Choreografie einiges an Koordination. Mit ein bisschen Talent sei das aber nicht so schwer, und die Gruppe helfe auch. „Ich finde es cool, mit anderen gemeinsam zu tanzen“, sagt Stella (9). Beide würden gerne in den Verein gehen, wissen aber nicht, ob sie das zeitlich schaffen.

KN