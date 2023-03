﻿Bald ist Abgabe: Was Kieler Studenten gegen die Aufschieberitis tun können

Bis zum 31. März müssen an der Christian-Albrechts-Universität alle Hausarbeiten abgegeben werden. Für Studenten beginnt jetzt der Endspurt – und trotzdem lassen sich viele von Handy und Co. ablenken. Die Uni in Kiel will helfen – mit der „Langen Nacht der Hausarbeiten“.

Kiel. Es ist der 22. März, neun Tage vor Abgabetermin. Der Endspurt für die Hausarbeiten läuft, und so sieht es in der Kieler Universitätsbibliothek auch aus: Konzentriert, voller Disziplin sitzen Gruppen von Studierenden über ihren Büchern und Laptops, schreiben, lesen. Doch selbst inmitten dieser disziplinierten Runde flackert sie auf: die Prokrastination.

Benjamin Thoma (21) büffelte eigentlich für eine VWL-Klausur, als er sich plötzlich mit dem Smartphone in der Hand erwischt. „Irgendwann gibt es einfach den Moment, an dem ich etwas nicht verstehe, es nachschlage und plötzlich hänge ich am Handy und lese Chatnachrichten“, stellt der Student belustigt fest. Statt weiter zu lernen, gibt er sich in einem Moment der Schwäche der Zerstreuung digitaler Medien hin. Benjamin ist damit längst nicht allein.

„Lange Nacht der Hausarbeiten“ an der CAU Kiel bietet Hilfe beim Zeitmanagement

Weil das so ist, bietet die Universität Hilfe an. Wer sich auf den letzten Metern noch Unterstützung besorgen möchte – auch in Sachen Zeitmanagement – , kann am Donnerstagabend ab 16.30 Uhr an der „Langen Nacht der Hausarbeiten“ in der Universitätsbibliothek der CAU teilnehmen. „Den Studierenden, die gerade verzweifelt an ihren Hausarbeiten sitzen, können wir mit Beratungen und Workshops Hilfe und Inspiration bei ihren Arbeiten bieten“, glaubt Dr. Julia Müller, Koordinatorin für Sprach- und Schreibkompetenz.

In verschiedenen Workshops erlernen dort Studierende Fertigkeiten des wissenschaftlichen Arbeitens, Selbstkompetenzen wie Zeitmanagement oder das gezielte Lösen einer Schreibblockade, die häufig auch mit der berüchtigten Prokrastination einhergeht.

„Meistens werde ich von meinem Laptop abgelenkt“

Prokrastination bezeichnet das weitverbreitete Verhaltensmuster, bei dem das Erledigen von Aufgaben bis ans Äußerste hinausgezögert oder immer wieder unnötig unterbrochen wird. Viele Studierende kennen den Hang, das Schreiben einer Hausarbeit oder das Lernen für eine Klausur bis auf den letzten Drücker aufzuschieben. Dabei wäre doch meistens genug Zeit, wenn rechtzeitig mit der Arbeit begonnen würde. Stattdessen wird unter enormen Druck hastig alles am letzten Tag erledigt.

Vor der Universitätsbibliothek ist vielleicht die klassische Form der Prokrastination zu beobachten, die Raucherpause. Die Geographiestudentin Sam Enders müsste eigentlich für eine Klausur lernen und eine Hausarbeit über Migrationssoziologie schreiben. Stattdessen unterhält sich die 22-Jährige bei einer Zigarette ausgelassen mit einer Kommilitonin. „Meistens werde ich schon von meinem Laptop abgelenkt, bevor ich überhaupt angefangen habe. Bis zur ersten Zigarettenpause ist es dann auch nicht mehr weit.“

Dozentin der CAU Kiel: Das Handy wegsperren kann beim Lernen helfen

Anne Rabe weiß, was zu tun ist, wenn das Problem der Prokrastination aus dem Ruder läuft. Die Diplompädagogin gibt regelmäßig Studierenden der CAU Seminare über das Thema. „Wenn man merkt, dass das ständige Aufschieben einen zu sehr beeinträchtigt, ist es sinnvoll, zu fragen, wieso man sich so schnell ablenken lässt. Man muss die Gründe identifizieren, um etwas dagegen tun zu können.“ Das Internet mache es so einfach, Zerstreuung zu finden, daher sei es eine Überlegung wert, das Handy beim Lernen wegzusperren oder bestimmte Apps temporär zu deaktivieren.

Prokrastination ist jedoch kein ausschließlich digitales Phänomen und auch nicht neu. Lizzy Gräbner müsste eigentlich arbeiten, stattdessen verbringt die Studentin der Philosophie und Soziologie ihre Zeit in der Teeküche. Als sie sich ein Heißgetränk aufgießen will, fällt ihr auf, dass der Wasserkocher entkalkt werden könnte. Eine wunderbare Gelegenheit, sich vor der Arbeit zu drücken.

„Ich erledige gerne Dinge“, sagt die 28-Jährige mit einem Lächeln, „nur leider nicht die, die ich dringend abarbeiten müsste.“ Die Prokrastination gehört, zumindest in Maßen, zum Studium ja auch irgendwie dazu.