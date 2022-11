﻿Protest in Kiel gegen türkische Angriffe auf kurdische Autonomieregion

Etwa 90 Menschen demonstrierten am Sonnabend in Kiel gegen türkische Luftangriffe auf die kurdische Autonomieregion Rojava im Nordosten Syriens. Ein Verbund aus 16 Gruppierungen hatte zu dem Protest aufgerufen. Weitere Aktionen sollen folgen, um auf die Situation vor Ort aufmerksam zu machen.

Kiel. „Freiheit von Rojava verteidigen“ oder „Stoppt den türkischen Krieg gegen Rojava“: Mit diesen und weiteren Transparenten demonstrierten am Sonnabend in Kiel etwa 90 Menschen gegen Militärangriffe der Türkei auf die kurdische Autonomieregion Rojava im Nordosten Syriens. Zu Kundgebung und Demonstration durch die Landeshauptstadt hatten insgesamt 16 Gruppierungen aufgerufen, darunter das Bündnis „Defend Kurdistan“, das Kieler „Kurdistan Solidaritäts-Komitee“, die Kurdische Gemeinde Schleswig-Holstein und die „Antifa“.

Bereits am vergangenen Montag hatte es eine spontane Kundgebung in der Stadt gegeben. „Wir versuchen, so viele Aktionen wie möglich zu machen, und so auf den Krieg aufmerksam und Druck auf die Bundesregierung zu machen“, sagte Kathrin Becker vom „Kurdistan Solidaritäts-Komitee“.

Rojava: Kieler Bündnis will weitere Demos planen

So habe die Türkei in den vergangenen Tagen mit Luftangriffen gezielt kurdische Ziele im Norden von Syrien angegriffen. Eine entsprechende Reaktion aus Berlin in Richtung des Nato-Partners sei aber bislang ausgeblieben, so Becker. Das Bündnis habe sich bereits seit Längerem auf den Protest vorbereitet, weil der türkische Präsident Recep Erdoğan die Angriffe mehrfach angekündigt habe.

Am Sonnabendnachmittag bewegte sich der Demonstrationszug begleitet von mehreren Polizeiwagen vom Bootshafen über den Exerzierplatz zum Hauptbahnhof und hielt dort eine Zwischenkundgebung ab. Dann ging es zurück in Richtung Holstenbrücke.