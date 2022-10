Solidarität mit dem Iran: Rund 500 Menschen demonstrierten am Sonnabend in Kiel. Die Hoffnung auf ein freies, demokratisches Land ließ sie auf die Straße gehen. Initiatorin Esther Mischke erklärt, wieso das so wichtig ist.

Kiel. Weltweit gingen am Sonnabend in rund 600 Städten die Menschen auf die Straße, um ihre Solidarität mit dem Iran zu bekunden. Unter dem Motto "The time has come" beteiligen sich nach Schätzungen der Polizei auch rund 700 Menschen in Kiel. Sie wollen gegen den ungeklärten Tod von Mahsa Amini (22) in Teheran und das religiöse Regime im Iran protestieren.

„Auch wir wollen den Iranerinnen und Iranern eine Stimme geben“, sagte die Kieler Initiatorin Esther Mischke (28). „Wir sind hier , um unserer Wut und Trauer – aber auch, um unsere Hoffnung auf die Straße zu bringen.“ Sie und alle anderen hofften auf einen freien und demokratischen Iran.