﻿Protestaktion in Praxen in S-H: Das müssen Patienten wissen

Keine Erreichbarkeit am Telefon und eingeschränkte Praxisabläufe: Patienten in Schleswig-Holstein müssen sich am Mittwoch auf Probleme bei der Versorgung bei niedergelassenen Ärzten einstellen. So reagiert die Landespolitik.

Im MVZ Chirurgie Kiel am Ostufer in Kiel-Wellingdorf stehen Patienten an: Der Andrang dürfte am Mittwoch bei der Protestaktion niedergelassener Ärzte nicht weniger werden.

Kiel. Wer am Mittwoch in Schleswig-Holstein zum Arzt will, muss mit Problemen rechnen: Bei einer landesweiten Protestaktion werden Praxen zwischen elf und zwölf Uhr dazu aufgerufen, ohne Medizinische Fachangestellte (MFA) zu arbeiten. Hintergrund ist eine Kampagne der Ärztegenossenschaft Nord. Sie will mit der symbolischen Zwangspause für die Helferinnen auf die „enorme Belastung der Praxen“ durch Fachkräftemangel und Kostenexplosionen hinweisen. Während der Streikstunde würden Notfälle versorgt, aber etwa Telefone nicht bedient.

Ärztegenossenschaft Nord: „Ohne MFA geht gar nichts“

Die Genossenschaft vertritt 1800 Ärzte und Psychotherapeuten in Norddeutschland. Der Druck auf die Praxen sei groß, so der Vize-Vorsitzende Axel Schroeder. Kostenexplosionen, aber auch ein wachsender Fachkräftemangel machten den Ärzten zu schaffen.

Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit gibt es in Schleswig-Holstein zwar aktuell rund 15 000 MFA in den Praxen. Aber bei einer internen Umfrage der Genossenschaft haben 90 Prozent der teilnehmenden Praxen angegeben, es sei schwer, Fachkräfte zu finden. Denn der Bedarf an ambulanter medizinischer Unterstützung sei in den vergangenen Jahren um rund zehn Prozent gestiegen, sagt Axel Schroeder.

Bis 2035 scheidet jeder zweite Allgemeinarzt aus dem Berufsleben aus

Zugleich baut sich in Schleswig-Holstein eine massive Ruhestandswelle unter Ärzten auf. Bis 2035 scheidet dem Vorstandschef der Genossenschaft, Svante Gehring, zufolge jeder zweite Allgemeinarzt aus. Mehr als 600 der 1927 Hausärzte im Norden sind laut Kassenärztlicher Vereinigung Schleswig-Holstein mindestens 60 Jahre alt. Mehr Studienplätze lösten die Probleme nur langfristig, so Gehring. Doch es brauche kurzfristige Lösungen.

„Das System droht zu kippen“, warnt Axel Schroeder. Auch Svante Gehring warnt vor weniger Sprechstunden, längeren Wartezeiten, reduzierten Leistungen – und betont: „Der Notstand ist schon da.“ Nun sei der Bund, aber auch das Land gefragt, vor allem für mehr Geld und Förderung zu sorgen.

Große politische Unterstützung aus dem Landeshaus in Kiel

Der Weckruf ist im Landeshaus angekommen. Große Einigkeit herrscht bei den Fraktionen darin, dass sich etwas tun muss. CDU-Gesundheitsexperte Hauke Hansen verweist dabei auf den geplanten „Pakt für die Gesundheits- und Pflegeberufe“. Eka von Kalben (Grüne) bestätigt: „Wir müssen endlich mehr Fachkräfte ausbilden, gut bezahlen und die Arbeitsbedingungen attraktiver gestalten.“ Wohnraum, Schulen, Infrastruktur: Für bessere Rahmenbedingungen für Ärzte nimmt Birte Pauls (SPD-Fraktion) wiederum die Landesregierung in die Pflicht. Christian Dirschauer (SSW) fordert indes vom Bund zielgerichtete Unterstützung für die Praxen.

Auch Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (CDU) verweist an den für die Finanzierung zuständigen Bund, findet die Aktion „nachvollziehbar“. Im Land sei man im Austausch, um die Fachkräftegewinnung zu erleichtern. Das sei auch dringend notwendig, macht ihr FDP-Vorgänger Heiner Garg Druck: Neben mehr Medizinstudienplätzen gelte es, Fachkräfte aus dem Ausland anzuwerben.

Wie viele Praxen an der Aktion heute teilnehmen, sei schwer zu sagen, sagt indes Axel Schroeder: „Die Protestbereitschaft hat zwar zugenommen, aber viele resignieren.“

Von Rieke Beckwermert und Ulf Christen