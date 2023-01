﻿Protestaktion von Ärzten in SH: Eine Stunde ohne Fachangestellte

Niedergelassene Ärzte und Psychotherapeuten wollen am Mittwoch in Schleswig-Holstein mit einer Protestaktion auf die drohende Verschlechterung der Patientenversorgung aufmerksam machen. Zwischen 11 und 12 Uhr arbeiten die Teilnehmer ohne Medizinische Fachangestellte. Das ist der Hintergrund.

Kiel. Die Not in der ambulanten Patientenversorgung ist schon jetzt da – und sie wird sich durch fehlende Fachkräfte verschärfen: Darauf weist die Ärztegenossenschaft Nord in Schleswig-Holstein mit einer symbolischen Protestaktion hin. Niedergelassene Ärzte und Psychotherapeuten sind dazu aufgerufen, am Mittwoch, 11. Januar 2023, für eine Stunde zwischen 11 und 12 Uhr ohne Medizinische Fachangestellte (MFA) zu arbeiten. Mit der Aktion wollen sich die Teilnehmer öffentlich für mehr Unterstützung durch Landes- und Bundespolitik einsetzen.

Ein wachsender Personalmangel von medizinischen Fachangestellten und eine „dramatische Ruhestandswelle bei Ärztinnen und Ärzten“ setze die Praxen zusätzlich zu den Kostensteigerungen stark unter Druck, betont Axel Schroeder, stellvertretender Vorsitzender der Ärztegenossenschaft Nord. Praxen müssten mittlerweile ums Überleben kämpfen. Schroeder befürchtet: „Die ambulante Versorgung kranker Menschen steht auf der Kippe.“ Die Folgen: weniger Sprechstunden, längere Wartezeiten, gekürztes Angebot von bestimmten Behandlungen. Viele Menschen finden schon jetzt keinen Hausarzt mehr.

In einer Umfrage unter den rund 1700 Mitgliedern der Ärztegenossenschaft habe mehr als jeder zweite Teilnehmer angegeben, zu wenige Fachkräfte in den Praxis zu haben, hieß es. 92 Prozent der Teilnehmer gaben demnach an, es sei schwer, qualifiziertes Personal zu finden. Rund jede zweite der teilnehmenden Praxen habe zudem bereits Sprechzeiten und Leistungen reduziert.

Die Ärztegenossenschaft fordert neben mehr Wertschätzung für das medizinische Personal auch höhere Honorare und eine Förderung der Weiterbildung. Außerdem müssten die Länder mehr Studienplätze in Medizin anbieten. Auf der Bundesebene sei eine Finanzierungsreform auch in der ambulanten Versorgung nötig. Die Budgetierung müsse aufgehoben werden.