﻿Weil er sich nicht überholen ließ: Autofahrer schlugen Radler zusammen

Kiel. Tatort Weißenburgstraße: Ein junger Autofahrer (23) hat es eilig auf dem Weg zur nächsten Shisha-Bar. Neben ihm sitzt sein Kumpel, auf dem Rücksitz seine Mutter und die ältere Schwester (24). Die Frauen sollen einkaufen, während die Männer feiern. Da bremst ein Fahrradfahrer die flotte Fahrt auf holprigem Pflaster. Trotz (oder wegen) mehrfachen Hupens und Aufheulens des Motors lässt er den Pkw nicht vorbei.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie der Mann am Steuer, Kadir A. (23, Name von der Redaktion geändert), später vor Gericht erklärt, reagierte der widerspenstige Fahrradfahrer mit Pöbeln und zeigte ihm den Stinkefinger. „Er ist mittig gefahren und hat mich ausgebremst.“ An der nächsten Kreuzung zur Metzstraße sprang der arbeitslose Audi-Pilot zusammen mit einem Begleiter aus dem Pkw. Beide Männer droschen mit Faustschlägen auf den Fahrradfahrer ein.

Der Radler erlitt „eine Vielzahl an Verletzungen im Augen- und Schädelbereich“

Das Opfer erlitt „aufgrund der gezielt ins Gesicht und gegen den Kopf geführten Faustschläge eine Vielzahl an Verletzungen im Augen- und Schädelbereich“, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Kadir A. will sich bedroht gefühlt haben, weil der Fahrradfahrer „mit dem Schlüsselbund herumfuchtelte“. Er habe sich nicht beherrschen können, räumt der Schläger vor Gericht ein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für seinen aggressiven Ausraster auf der Kreuzung zwischen Wilhelmplatz und Westring muss Kadir A. dem Opfer laut Entscheidung eines Jugendgerichts 500 Euro Schmerzensgeld zahlen. Hat er die letzte Rate überwiesen, wird sein Strafverfahren wegen Körperverletzung endgültig eingestellt. Doch damit hat die Justiz das Thema noch nicht vom Tisch.

Der Angeklagte Lars L. will im Pkw geblieben sein: „Ich wollte mich da raushalten“

Bisher gingen Polizei und Staatsanwaltschaft davon aus, Kadirs ehemaliger Schulkamerad Lars L. (22, Name von der Redaktion geändert) habe ebenfalls zugeschlagen. Gegen ihn begann am Donnerstag ein zweiter Prozess vor dem Kieler Amtsgericht. Ihm wird gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.

Doch Lars L. behauptet nachdrücklich, den Rücksitz des Autos während der Schlägerei auf offener Straße als Einziger nicht verlassen zu haben. Auch die Frauen seien ausgestiegen, um den Streit zu schlichten. So tiefenentspannt wie der lethargisch wirkende junge Mann in der Anklagebank hängt, will man ihm gerne glauben.

Nicht er, sondern Kadirs Beifahrer sei am Tatort mit ausgestiegen, sagt Lars L.. „Ich war noch nie an einer Schlägerei beteiligt und wollte mich da raushalten.“ Die Richterin bestätigt mit Blick ins Vorstrafenregister: „Keine Vorerkenntnisse.“ Den unbekannten dritten Mann mit dunklen Haaren und Bart kennt Lars L. angeblich nicht: „Den habe ich vorher nie gesehen.“

Schläger Kadir A. entlastet den Angeklagten: „Ein anderer hat zugeschlagen“

Die Richterin ruft den Schläger Kadir A. in den Zeugenstand. Von ihm erfährt sie, dass tatsächlich ein dritter Mann auf dem Beifahrersitz mitgefahren sein soll. Den Namen des Unbekannten behält Kadir A. für sich, räumt jedoch nach intensiver Belehrung über seine Wahrheitspflicht zögernd ein, sein Begleiter habe ebenfalls zugeschlagen. „Ein Verwandter“, behauptet Kadir A. und sichert sich damit ein Aussageverweigerungsrecht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Irgendein Augenzeuge aus der Menschenmenge, die die abendliche Schlägerei im August 2021 an der Kreuzung im französischen Viertel mitbekam, alarmierte damals die Polizei. Die aggressiven Täter, die den Audi quer auf der Kreuzung abgestellt hatten, brüllten die Zuschauer an: „Verpisst euch oder ich fick euch alle!“ Als sich von allen Seiten die Einsatzwagen mit Sirene ankündigen, springt Kadir A. ans Steuer und gibt Gas. Mutter und Schwester lässt er am Straßenrand stehen.

Unbeteiligter Zeuge hat Lars L. „noch nie gesehen“

Als die Polizei wenige Minuten später Kadir A. stoppt, sitzt außer ihm nur noch Lars. L. mit im Wagen. Hat sich der zweite Schläger inzwischen heimlich davongemacht? Die Polizei und Staatsanwaltschaft zählten damals eins und eins zusammen. Und schon saß Lars L. auf der Anklagebank.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gut möglich, dass er bei der Fortsetzung des Prozesses freigesprochen wird. Ein unbeteiligter Zeuge hat ihn bereits als Mittäter ausgeschlossen. Der zweite Schläger, erklärt der Student aus Kronshagen, sei noch kleiner gewesen als der 1,78 Meter große Kadir A.. Den Angeklagten Lars L. (1,84 Meter), sagt der Zeuge, „habe ich noch nie gesehen“.