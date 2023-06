Weil sie mit Kokain und Marihuana im Kilo-Bereich gehandelt haben sollen, sind zwei Männer (38, 35) vor dem Landgericht in Kiel angeklagt. Da sie bereits aufgrund anderer Drogengeschäfte verurteilt worden sind, steht nun die Frage im Raum, wie das Gericht mit den weiteren mutmaßlichen Taten umgeht.

Kiel. In Kiel stehen seit Dienstag zwei Albaner vor Gericht, weil sie im großen Stil mit Kokain und Marihuana gehandelt haben sollen. Die Kieler Staatsanwaltschaft klagte insgesamt 22 Fälle an. Zumeist sei Kokain im Kilobereich über einen Kurier aus den Niederlanden nach Kiel gebracht, und hier an Abnehmer weiterverkauft worden. Auch eine Marihuanaplantage in Belgien war nach Ansicht der Staatsanwaltschaft Teil des Geschäfts, mit dem die 35- und 38-jährigen Angeklagten zwischen Sommer 2020 und Februar 2021 etwa eine Million Euro eingenommen haben sollen.