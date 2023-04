﻿Prozess in Kiel: Staatsanwältin fordert lebenslange Haft für Fisnik H.

Fisnik H. soll wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt werden: Das ist die Forderung der Staatsanwaltschaft Kiel im Fall der tödlichen Schüsse in Gaarden. Die Verteidigung plädierte am Donnerstag auf Totschlag. Für sie sind bei der Tat keine Mordmerkmale erfüllt.

Die Schwurgerichtskammer am Landgericht Kiel wird am 20. April das Urteil gegen Fisnik H. verkünden. Der 24-Jährige muss sich wegen heimtückischen Mordes verantworten.

Mordfall in Gaarden

Kiel. Fisnik H. hat am 27. Juni 2022 in Gaarden einen 31-Jährigen erschossen. Darüber sind sich alle Prozessbeteiligten nach acht Verhandlungstagen vor dem Landgericht Kiel einig. Doch die Frage, welche Strafe der 24-Jährige für die Tat verdient, wurde am Donnerstag in Gerichtssaal 132 unterschiedlich beantwortet.

Staatsanwältin Hanna Schmücker-Borgwardt und Nebenklage-Vertreter Jan Kurtz sehen bei den tödlichen Schüssen am späten Abend im Gustav-Schatz-Hof die Mordmerkmale der niedrigen Beweggründe und der Heimtücke als erfüllt an. „Es war eine Hinrichtung aus Selbstjustiz“, sagte Schmücker-Borgwardt am Ende ihres knapp einstündigen Plädoyers. Sie forderte daher eine lebenslange Freiheitsstrafe.

Staatsanwältin: Mord in Kiel „wegen einer Bagatelle“

Der Angeklagte H. habe den 31-Jährigen „wegen einer Bagatelle getötet“. Das spätere Opfer hatte den Bruder von H. am Nachmittag des Tattages geohrfeigt und von einem Parkdeck im Gustav-Schatz-Hof in Kiel-Gaarden vertrieben, weil dieser mit Bekannten dort gekifft hatte.

Der Vorfall am Nachmittag sei „handlungsleitend“ für die folgenden Stunden gewesen. H. war mit seinem Bruder und anderen Bekannten etwa zweieinhalb Stunden nach der Ohrfeige von Elmschenhagen nach Gaarden gegangen, um auf den 31-Jährigen zu treffen.

Fisnik H. soll die Tat in Kiel-Gaarden geplant haben

Laut Schmücker-Borgwardt ergab die Beweisaufnahme, dass H. schon zu diesem Zeitpunkt die scharfe Schusswaffe dabei hatte. Er habe einen Plan geschmiedet und die Provokation mit dem 31-Jährigen gezielt gesucht. Zunächst ohne Erfolg, sodass die Gruppe in eine Wohnung nach Elmschenhagen ging, und erst am späteren Abend wieder nach Gaarden zurückkehrte.

Sie glaube den Zeugen, die H. an diesem Abend nach Gaarden begleiteten, dass sie sich für die Ohrfeige an ihrem Freund rächen, aber niemanden töten wollten. „Der Einzige mit diesem Vorsatz, der eine scharfe Schusswaffe dabei hatte, war der Angeklagte“, sagte die Staatsanwältin.

Schüsse in Kiel: „Mehr Tötungsvorsatz geht nicht“

Entsprechend überrascht seien auch die Begleiter von H. gewesen, als dieser beim Aufeinandertreffen mit dem 31-Jährigen die Waffe zog und das erste Mal abdrückte. Auch das Opfer habe die Bedrohung nicht ernst genommen und sich durch die schnellen Schüsse auch nicht wehren können. „Keiner hätte diesen Mann an diesem Tag retten können. Mehr Tötungsvorsatz geht nicht“, sagte Schmücker-Borgwardt.

Nebenklage-Vertreter Jan Kurtz schloss sich der Forderung der Staatsanwaltschaft an. Die tödlichen Schüsse als Reaktion auf die Ohrfeige gegen den Bruder erfülle das Mordmerkmal der niedrigen Beweggründe „par excellence“. „Der Angeklagte hatte Stunden Zeit, sich Gedanken zu machen“, sagte Kurtz. Und dennoch habe er am späten Abend auf den 31-Jährigen geschossen.

Durch die plötzlichen und zügigen Schüsse habe dieser keine Chance gehabt und sei wehr- und arglos gewesen. Somit sei das Mordmerkmal der Heimtücke ebenfalls erfüllt, so Kurtz. Sowohl der Nebenklage-Vertreter als auch die Staatsanwältin betonten, dass es keine Hinweise darauf gebe, dass der 31-Jährige an diesem Tag ein Messer dabei gehabt hätte. Dies war in der Einlassung des Angeklagten und bei Zeugenaussagen angeklungen.

Verteidiger Maximilian Hermandung plädierte hingegen auf Totschlag. Heimtücke liege bei der Tat nicht vor. Zudem sprach Hermandung von einem „spontanen Tatentschluss“. Die Gruppe um H. habe den Vorfall mit der Ohrfeige an diesem Tag zwar noch klären wollen. Am Ende sei man aber eher zufällig im Gustav-Schatz-Hof auf das spätere Opfer getroffen. „Am Ende ist es völlig anders gelaufen, als man sich das vorgestellt haben mag“, sagte Hermandung.

Unter anderem das „von Reue getragene Geständnis“ des Angeklagten sei strafmildernd zu werten, ergänzte Hermandung, der um „ein mildes Urteil“ bat. Auch Fisnik H. äußerte sich zum Abschluss des vorletzten Verhandlungstages: „Ich will mich entschuldigen. Ich habe das alles nicht so geplant. Es tut mir mehr als leid.“ Die Kieler Schwurgerichtskammer verkündet das Urteil am 20. April.