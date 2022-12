﻿Fünf Schüsse am Ostring in Kiel: Gutachter hält Täter für voll schuldfähig

Fünf Schüsse gab Mehmet K. (45) auf den neuen Freund seiner Ex-Frau ab. Auch 15 Monate danach leidet das Opfer an den Folgen. Der Schütze will „nur Warnschüsse in die Wand“ abgefeuert haben. Ein psychiatrischer Sachverständiger hält den Ex-Soldaten der kosovarischen Befreiungsarmee (UCK) für voll schuldfähig.

Kiel. Im Prozess gegen einen Kosovo-Albaner (45), der im September 2021 den neuen Freund seiner Ex-Frau vor ihrer Wohnung am Ostring durch Schüsse lebensgefährlich verletzte, hat der psychiatrische Sachverständige am Freitag im Kieler Landgericht sein Gutachten erstattet. Dabei stellte der Facharzt Dr. Michael Jehs (69) die volle Schuldfähigkeit des Angeklagten fest.

Prozess zu Schüssen am Ostring in Kiel: Schütze vertraute sich psychiatrischem Sachverständigen an

In Gesprächen mit dem Gutachter machte der in U-Haft sitzende Angeklagte offenbar erstmals ausführliche Angaben zur Person und zu den Vorwürfen. Dem Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie vertraute der Ex-Soldat der kosovarischen Befreiungsarmee (UCK) seinen Lebensweg an. Erneut bestritt er eine Tötungsabsicht.

"Sehr engagiert, sehr detailliert" habe sich der Angeklagte ihm gegenüber geäußert, so der Sachverständige, der überraschend einem psychologisches Gutachten zugestimmt hatte. Das Mitteilungsbedürfnis des bisher schweigenden 45-Jährigen sei groß gewesen. Ergebnis: Die Kehrseite der "Fürsorglichkeit und sozialen Verantwortung des Familienmenschen" sei ein starkes Kontrollbedürfnis. Doch krankhaft im Sinn einer verminderten Schuldfähigkeit sei die narzisstische Persönlichkeit des Angeklagten nicht.

Bei der Tat in Kiel ging es um Eifersucht und Kontrolle: „Er sagte, dass ich sein Eigentum bin“

Besitzdenken und Eifersucht hatten demnach schon in früheren Beziehungen zu Gewaltausbrüchen geführt. „Er sagte, dass ich sein Eigentum bin“, berichtete die vorletzte Lebensgefährtin des Angeklagten. Sie hatte sich 2019 nach der Geburt des dritten gemeinsamen Kindes getrennt. Der Mann habe sie „alle zwei bis drei Monate so brutal geschlagen, dass ich nicht mehr aufstehen konnte“.

Die jetzt als Nebenklägerin am Prozess beteiligte Nachfolgerin ließ sich im Mai 2021 sehr schnell auf eine Ehe mit dem Angeklagten ein. Als geschickter Handwerker erwarb er ihr Vertrauen durch eine Renovierung ihrer Wohnung. Die große, selbstbewusste Pflegehelferin (26) widersetzte sich jedoch der absoluten Kontrolle des Mannes, der ihr Schlafzimmer heimlich per Videokamera überwachte.

Vor den Schüssen am Kieler Ostring: Ehe scheiterte schon wenige Wochen nach der Hochzeit

Auf die Hochzeit im Wonnemonat folgte bereits im Juni die Trennung. Als Reaktion auf die Abfuhr brachte der Angeklagte den Sohn (7) der Alleinerziehenden in seine Gewalt. Wie er dem Gutachter erklärte, wollte er ihn „nur zu einer Tankstelle fahren, um ihm was zu kaufen, um ihn zu beruhigen“.

Als der Junge flüchten wollte, schlug ihm der Angeklagte die Nase blutig, wie er einräumte. Nach einer Irrfahrt durch die Probstei setzte er das Kind auf einem Sportplatz ab. „Ich habe gedacht, dort sei seine Mutter“, erklärte der Angeklagte. „Das war ein Irrtum.“

Tatort Kieler Ostring: Schütze verschanzte sich auf dem Dachboden der Ex-Frau

Nach seinem behördlich angeordneten Rausschmiss aus der Wohnung der 26-Jährigen am Ostring hatte der Mann die Frau dort regelrecht belagert. Ihre Anwältin Kerstin Bartsch spricht von mindestens 300 Verstößen gegen das absolute Kontaktverbot.

Wie der Angeklagte dem Sachverständigen anvertraute, schlich er sich auf den Dachboden, übernachtete dort und beobachtete das Kommen und Gehen. Dann kam es in der Nacht zum 9. September vergangenen Jahres zur Tat: Vor ihrer Wohnung stellte er gegen 2.30 Uhr den neuen Freund der Ex-Frau.

Prozess in Kiel: Angeklagter will „nur Schüsse in die Wand“ abgegeben haben

„Mach die Tür auf“, habe er den 23-Jährigen aufgefordert. „Ich will meine Frau sehen.“ Doch der andere habe ihn mit Schuhen beworfen. Um ihm eine Lektion zu erteilen, „dass man sich nicht mit verheirateten Frauen einlassen soll“, will der Angeklagte „einen Warnschuss“ abfeuert haben. „Das waren nur Schüsse in die Wand.“

Fünf Mal drückte er ab. Der potenziell lebensgefährliche Treffer im Oberschenkel, der eine Hauptschlagader knapp verfehlte, müsse ein Querschläger gewesen sein, so der Angeklagte. Die seitdem verschwundene Waffe habe er zum eigenen Schutz beschafft.

Prozess zu Schüssen am Kieler Ostring: Angeklagter war UCK-Frontkämpfer im Balkankrieg

Nach eigenen Angaben wuchs der Angeklagte bei seinen Großeltern im Kosovo auf, schaffte die Fachhochschulreife. 1998 im Balkankrieg habe er als Frontkämpfer der kosovarischen Befreiungsarmee (UCK) „Erschießungen, viel Elend und grauenvolle Dinge“ miterlebt.

Als Mehmet K. fünf Jahre alt war, verließen die Eltern ihn und seine Geschwister, zogen zum Geldverdienen nach Deutschland. Jahrzehntelang arbeiteten sie bei BMW in München, ermöglichten dem Nachwuchs eine gute Schulbildung. Schwester und Bruder machten Karriere als Akademiker. Ein Bruder blieb als Handwerker im Dorf. Der Angeklagte studierte Architektur, brach wegen des Krieges ab.

Nach den Schüssen am Ostring war Mehmet K. untergetaucht. Die ungarische Polizei nahm ihn im Januar an der Grenze zu Serbien fest. Im März wurde er nach Deutschland überstellt. Seitdem sitzt er in U-Haft. Dem Gutachter erzählte er, er habe sich freiwillig stellen und die Verantwortung übernehmen wollen.

Prozess in Kiel: Opfer-Anwalt will 5000 bis 10 000 Euro Schmerzensgeld fordern

Das Opfer, ein syrischer Flüchtling, erlitt auch einen Durchschuss der rechten Hand. Wegen der Oberschenkelverletzung kann der Mitarbeiter einer Spedition bis heute nicht längere Zeit stehen, sagt sein Rechtsanwalt Ole Jensen. Nach Abschluss der ärztlichen Behandlung will er je nach Schwere der Spätfolgen zwischen 5000 und 10 000 Euro Schmerzensgeld fordern. Der Prozess wird Anfang Januar fortgesetzt.