﻿Prozessauftakt: Kieler Fall mit Parallelen zu Ibrahim A.

Kiel. Ein 26-Jähriger soll im vergangenen Dezember in einem Wohncontainer für Obdachlose in der Nähe des Kieler Hauptbahnhofs auf seinen schlafenden Mitbewohner eingestochen haben. Seit Donnerstag muss sich der Mann vor dem Landgericht Kiel wegen versuchten Mordes verantworten. Der erste Prozesstag lieferte Zweifel für seine Schuldfähigkeit – und Parallelen zu einer Gewalttat, die vor drei Monaten das ganze Land erschütterte.

Als der 26-jährige A. im Schwurgerichtssaal auf der Anklagebank Platz nimmt, bleiben seine Hände gefesselt. Die Handschellen sind zusätzlich an einem Bauchgurt fixiert. An sein genaues Geburtsdatum kann sich der Angeklagte auf Nachfrage des Vorsitzenden Richters Stefan Becker nicht erinnern. In seiner Akte steht der 1. Januar 1997. A. wirkt älter. Zu seiner Person oder der ihm vorgeworfenen Tat möchte er sich nicht äußern.

Angeklagter war in Kiel in mehrere gewalttätige Vorfälle involviert

In der von Staatsanwältin Hanna Schmücker-Borgwardt verlesenen Anklage finden sich drei gewalttätige Vorfälle. Der Hauptvorwurf: A. stach am 21. Dezember des vergangenen Jahres um 1.15 Uhr mehrfach auf einen 30-Jährigen ein, mit dem er sich einen Container in einer Unterkunft für Obdachlose teilte. Zehn Verletzungen, in Gesicht, Hals und Oberkörper zählt die Staatsanwältin auf. Ein Stich soll bis an die linke Herzklappe herangereicht haben.

Das aus dem Schlaf gerissene Opfer hatte sich schließlich befreien und flüchten können. A. war kurz nach der Tat unmittelbar vor der Container-Unterkunft ohne Gegenwehr festgenommen worden. In einer anderen kommunalen Notunterkunft war er laut Anklage bereits Ende November 2022 aufgefallen.

Angestellter der JVA Neumünster sagt als Zeuge aus

Damals soll er seinem Mitbewohner mehrfach ins Gesicht geschlagen haben, weil er sich beim Fernsehen gestört fühlte. Und im vergangenen August soll A. im Gefängnis in Kiel einem Mithäftling aufs Ohr geschlagen haben. Dieser habe ihm angeblich Tabak geklaut.

Es sollen nicht die letzten Vorfälle bleiben, in die A. involviert ist. Um einen besseren Eindruck von dem schweigenden Angeklagten zu bekommen, hat der Vorsitzende Richter als ersten Zeugen einen Justizangestellten aus der JVA Neumünster geladen.

Dieser war nach eigener Aussage am 17. Februar von A. mit einem Faustschlag niedergestreckt worden. Der JVA-Angestellte hatte bei einer morgendlichen Kontrolle die Gefängniszelle von A. geöffnet. Dieser habe bereits im Türbogen gestanden und dann zugeschlagen. Weil es nicht der erste Vorfall mit dem 26-Jährigen war, kam er danach in einen gesicherten Haftraum und wurde später in die JVA Lübeck verlegt.

A. war ein „eher schwieriger“ Gefangener in der JVA Neumünster

Der JVA-Angestellte beschrieb A. als „eher schwierigen“ Gefangenen, zum Teil aufbrausend und unberechenbar. Seine Situation im Gefängnis sei aber auch prekär gewesen. A. habe kein Geld gehabt und zeitweise auch kein Taschengeld bekommen, um sich in der JVA etwas kaufen zu können.

Die tägliche Freistunde soll er nicht immer genutzt haben und sei stattdessen in seiner Zelle geblieben. Es gebe böse Menschen, dann müsse er reagieren, soll A. in einem Gespräch gesagt haben. So hat es ein JVA-Abteilungsleiter in einem Vermerk notiert.

Ein Obdachloser mit psychischen Auffälligkeiten, der mehrfach in Notunterkünften und im Gefängnis in gewalttätige Vorfälle involviert war und mit einem Messer zusticht: Es gibt Parallelen zum Fall Brokstedt und Ibrahim A., gegen den die Staatsanwaltschaft Itzehoe am Donnerstag Anklage wegen Mordes erhoben hat. Und auch im Kieler Fall stellt sich die Frage, ob hier wieder ein Mensch durchs Raster gefallen ist.

Der 26-Jährige war offenbar schon einmal in einer Psychiatrie, kam nach einer späteren Festnahme dann aber in Haft. Um seinen Zustand zu beurteilen, begleitet der psychiatrische Sachverständige Dr. Thomas Bachmann den Prozess. Ein Gespräch mit dem Gutachter lehnt A. zwar ab. Er stimmte aber einer Entbindung der ärztlichen Schweigepflicht und einem Blick in seine Krankenakte zu. Der Prozess wird erst am 19. Mai fortgesetzt.