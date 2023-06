Depressionen, Stress, Migräne, ADHS – der Gesundheitszustand von Studierenden in Schleswig-Holstein verschlechtert sich. Das ist das Ergebnis eine Studie der Techniker Krankenkasse. Im bundesweiten Vergleich nehmen Studierende aus Schleswig-Holstein besonders häufig Antidepressiva und Medikamente zur Behandlung des Nervensystems.

Kiel. Macht das Studium die jungen Menschen krank? Eine Studie der Techniker Krankenkasse belegt, dass Depressionen, Stress und seelische Erkrankungen unter den Studentinnen und Studenten im Norden besonders verbreitet sind. Demnach ist der Anteil der Studierenden, die Antidepressiva erhalten, in Deutschland nirgendwo so hoch wie in Schleswig-Holstein.