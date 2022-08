﻿Psychische Probleme machen Wohnungssuche in Kiel besonders schwierig

Hassee/Vieburg. Fünf Zimmer, großer Garten, nette Mitbewohner: Mit seiner Wohnsituation hat es Christoph Sieg eigentlich gut getroffen – wenn es sich nicht um eine Zwischenlösung handeln würde. Denn die Wohngruppe, in der er lebt, gehört zum Verein Kieler Fenster. Hier werden psychisch belastete Menschen fit gemacht für die eigene Wohnung. Doch die sind auf dem angespannten Wohnungsmarkt schwer zu finden. Und die Krankheit macht es den Betroffenen noch schwerer.

Absage über Absage findet sich in seinem Mailpostfach: „Etliche Vermieter und Vermieterinnen antworten nicht mal auf meine Anfragen“, sagt Christoph Sieg. Seit knapp zwei Jahren sucht der 38-Jährige eine Wohnung in Kiel, die er sich als Bezieher von Grundsicherung leisten kann. „Eineinhalb bezahlbare Zimmer wären ein Traum. Ich weiß aber, dass der Wohnungsmarkt schwierig ist“, sagt er. Frustrierend sei aber, dass bei vielen Anzeigen Sozialhilfeempfänger per se als Mietende ausgeschlossen werden oder dass Vermietende eine Miete aufrufen, die knapp über dem Satz liegt, die die Kommune als Kosten der Unterkunft zahlt. „Es ist schade, dass manchen Menschen anscheinend wenig Chance auf eigene vier Wände gegeben wird“, sagt Sieg, den die Situation belastet. Er bemüht sich sehr, sich nicht entmutigen zu lassen. Keine einfache Aufgabe für einen psychisch erkrankten Menschen.

Online und in Zeitungen sucht der 38-Jährige nach Wohnungsanzeigen. Doch nicht alle Vermietenden wollen Menschen mit Grundsicherung als Mieter. © Quelle: Jennifer Ruske

Seit zwei Jahren hagelt es Absagen

Seit seinem 21. Lebensjahr leidet Sieg an starken psychosomatischen Schmerzen, ist deswegen berufsunfähig. „Die Krankheit, die permanenten Schmerzen, die lange Suche nach einem Arzt und die langwierigen, anfangs erfolglosen Versuche, die Krankheit ansatzweise in den Griff zu bekommen, haben bei mir 2012 zu einer schweren Krise und Depression geführt“, erzählt Sieg. Das Kieler Fenster habe ihm mit seinem Beratungsangebot sehr geholfen und unterstützt ihn weiterhin. Seit 2017 wohnt Sieg in einer sozialtherapeutischen Wohngemeinschaft des Vereins, eine Übergangsstation zwischen dem stationären Aufenthalt und dem ambulant betreuten Wohnen in eigener Wohnung. Zwei Jahre ist Sieg fit genug, um auszuziehen. Ende 2020 startete er seinen Bewerbungsmarathon. Bislang vergeblich.

„Rund ein Jahr Wartezeit auf einen Platz muss man einplanen“, sagen Stefanie Krawczyk, stellvertretende Teamleiterin der vier Wohngruppen, und Jörg Adler, Vorstand des Kieler Fensters. © Quelle: Jennifer Ruske

Menschen mit Grundsicherung werden ausgeschlossen

„Mit dieser Erfahrung ist Christoph Sieg nicht alleine“, sagt Jörg Adler, Vorstand des Kieler Fensters. In allen Bereichen des Vereins fallen ihm mehrere Menschen ein, die sich nach schweren psychischen Krisen wieder stabilisiert haben und nun den „Neustart“ ins eigenständige Leben nicht vollenden können, weil ihnen eine Wohnung fehlt. Das ist das eine Problem. Ein weiteres ergibt sich daraus für den Verein: „Unsere Platzzahl in den Wohngruppen ist auf 25 begrenzt. Wenn die Bewohner, die eigentlich nur noch wenig Unterstützung benötigen, nicht ausziehen können, können wir keine neuen Menschen aufnehmen, auch wenn diese noch so dringend Hilfe benötigen“, so Adler. Die Warteliste ist dementsprechend lang. „Rund ein Jahr Wartezeit auf einen Platz muss man einplanen“, sagt Stefanie Krawczyk, stellvertretende Teamleiterin der vier Wohngruppen.

„Wir könnten das Doppelte an Plätzen belegen“

„Wir könnten derzeit das Doppelte an Plätzen belegen“, sagt Adler. Doch auch der Verein findet keine bezahlbare große Wohnung zur Miete, in denen das Kieler Fenster Wohngruppen einrichten könnte. Ein Kauf ist ob der derzeit aufgerufenen Immobilienpreise für den gemeinnützigen Verein nicht finanzierbar. „Hier muss die Politik tätig werden“, fordert Adler. „Menschen müssen die Möglichkeit haben, bezahlbaren Wohnraum in der Stadt zu finden und nicht an den Rand gedrängt zu werden. Eine Verpflichtung bei jedem Neubauvorhaben, einen Anteil Sozialwohnungen zu planen oder in jedem Quartier anteilig sozialen Wohnungsbau vorzusehen, könnte die Situation langfristig entspannen.“

In der Aktionsgemeinschaft Handlungsplan Netzwerk e.V. beschäftigen sich Christoph Sieg und Jens Christian Mohr (von links) mit dem Thema Wohnen. © Quelle: Jennifer Ruske

Die Aktionsgemeinschaft Handlungsplan Netzwerk e.V. – eine sozialpolitische Selbstvertretung – stößt ins selbe Horn. Christoph Sieg und Jens Christian Mohr sind Mitglieder. Das Wohnproblem steht beim AGH oben auf der Agenda. „Wir kämpfen sehr für Verbesserungen“, sagt Sieg. Bis dahin wird sich der 38-Jährige weiter um Wohnungen bemühen – und vermutlich Absagen sammeln.

Infos: www.kieler-fenster.de