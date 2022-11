﻿Psychologe aus Kiel gibt Tipps: So motivieren Sie sich zum Energiesparen

Kiel. Kürzer duschen, Heizung drosseln, Stecker ziehen, kalt waschen: Ideen zum Energiesparen gibt es zuhauf. Doch wie schafft man es, diese auch umzusetzen? Dazu müssen Verbraucher vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs Einschränkungen hinnehmen – auch eine mentale Herausforderung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Kieler Diplom-Psychologe und Psychotherapeut Karsten Wittke (54) analysiert, warum diese Aufgabe in der Energiekrise eine Hürde sein kann, gibt Tipps zum Umgang damit und berichtet, welche Energiesparmaßnahmen für ihn machbar und welche unvorstellbar sind – und wie er sich selbst motiviert.

Herr Wittke, wie schafft man es aus Experten-Sicht, sich selbst zu unbequemen Maßnahmen zu motivieren?

Karsten Wittke: Ich praktiziere kognitive Verhaltens-Therapie. Dort betont man die Bedeutung der Gedanken für das Zustandekommen von Gefühlen und Motivation. Die Gesellschaft ist derzeit großen Herausforderungen ausgesetzt. Dabei muss man anerkennen: Die allgemeinen Belastungen sind nicht für alle dieselben. Wir haben unterschiedliche Stärken und Schwächen, individuelle Belastungsfaktoren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der eine reagiert mit Angst, der andere mit Ärger, wieder andere sind niedergeschlagen. Wenn man feststellt, da sind Gefühle, die man als belastend erlebt, gibt es zwei Optionen, konstruktiv mit ihnen umzugehen. Die eine besteht darin, direkt auf die Situation, die die Gefühle auslöst, einzuwirken, zum Beispiel Vorsorge zu treffen für Energieausfälle. Die andere besteht darin, mir meine Bewertung der Situation bewusst zu machen und zu hinterfragen: Hilft mir mein Denken bei der Bewältigung? Könnte ich die Situation anders betrachten? Man hat dadurch die Möglichkeit, seine Emotionen zu regulieren und positiv zu beeinflussen.

Welche Haltung haben Sie selbst zum Energiesparen?

Sie lässt sich beschreiben als Einsicht in die Notwendigkeit bestimmter Maßnahmen. Die gefallen mir zwar nicht, weil sie meine Lebensqualität beeinträchtigen, aber ich erkenne, dass es keine Alternative dazu gibt.

Was ist für Sie die größte Motivation, Energie einzusparen?

Motivation ist ein innerer Erlebenszustand, den man nicht so gut greifen kann. Es ist die Empfindung, einen Antrieb zu verspüren. Die Handlungsbereitschaft kann größer oder geringer sein. Die enorm gestiegenen, noch ansteigenden Energiekosten sind für mich Motivation genug, mich sehr um persönliche Einsparmaßnahmen zu bemühen.

Wo sehen Sie Herausforderungen?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Später einsetzende Konsequenzen sind weniger motivationsfördernd. Darum müssen wir uns die negativen Folgen wie vielleicht sogar den Ausfall der Heizung stark veranschaulichen, dürfen die Zukunft nicht weit wegschieben. Und es kommt ein weiteres Problem hinzu: Das Phänomen der Verantwortungs-Diffusion. Wenn mehrere Leute gefordert sind, etwas zu tun – etwa, wenn eine hilflose Person am Boden liegt – fühlt sich niemand verantwortlich. Es könnte ja auch der andere handeln. Das lässt sich auf das Energiesparen übertragen. Warum soll ausgerechnet ich das tun? Können doch die anderen machen.

Lesen Sie auch

Warum sollte denn ausgerechnet ich das tun?

Dazu muss man seinen eigenen Anteil am großen Ganzen erkennen. Auch das Erkennen des eigenen Nutzens wirkt stärker handlungsleitend. Eine innere Motivation zu finden, wie etwas für die eigene Gesundheit zu tun. Eine hilfreiche Strategie kann es zudem sein, etwas anderes zu suchen, was einem gut tut. Trost oder Ausgleich zu finden. Ich persönlich lebe in der Erwartung, dass die Zeiten wieder besser werden. Zwar begleiten auch mich Sorgen angesichts der Krisen. Aber ich bemühe mich, ein positives Gegengewicht zu bilden, indem ich die schönen Momente des Tages bewusst wahrnehme und für diese dankbar bin. Dem Gefühl der Hilflosigkeit angesichts der großen Probleme dieser Welt begegne ich mit der Konzentration auf die eher kleinen Dinge, die ich im Alltag als Beitrag zu einer Veränderung leisten kann. Die kleinen Beiträge vieler können in der Summe Großes bewirken. Diese Überzeugung motiviert mich bei meinem eigenen Handeln – und das, so glaube ich, kann auch andere motivieren.

Wie setzen Sie die Aufforderung um, Energie zu sparen?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ich stelle mir bei jeder Energie-Nutzung die Frage, ob das unbedingt sein muss. Auf Weihnachtsbeleuchtung werde ich etwa verzichten. Aktuell ist es zudem noch nicht so kalt. Da reicht es, eine kühlere Praxis mit mehr Kleidung auszugleichen. Noch sparsamer wäre es sicherlich, kalt zu duschen. Das aber empfände ich als schwer aushaltbar, deshalb verzichte ich darauf. Wer auch das umsetzen kann, hat meine Bewunderung.