﻿Psychologe aus Kiel: Warum Lootboxen in Videospielen wie Glücksspiel wirken

Sogenannte Lootboxen sind in Videospielen weit verbreitet. Dabei handelt es sich aber rein psychologisch um Glücksspiel, sagt der Psychologe Dr. Benjamin Strobel aus Kiel. Im Interview erklärt er, warum Lootboxen für Kinder eine Gefahr darstellen und was Eltern tun können.

Kiel. Videospiele wie „Fifa 23“ erfreuen sich gerade bei Kindern und Jugendlichen großer Beliebtheit. Doch im beliebtesten Spielmodus gibt es sogenannte Lootboxen – die stark an klassisches Glücksspiel erinnern. Psychologe Dr. Benjamin Strobel von der Aktion Kinder- und Jugendschutz Schleswig-Holstein erklärt im Interview, warum das gefährlich werden kann – und welche psychologischen Mechanismen dabei wirken.

Herr Strobel, in vielen Videospielen gibt es Lootboxen, die an Automaten in der Spielhalle erinnern. Hat Glücksspiel den Weg in die Kinderzimmer gefunden?

Dr. Benjamin Strobel: Der juristische Begriff "Glücksspiel" ist auf dem Papier nicht erfüllt. Die Mechanismen, die Lootboxen zugrunde liegen, sind aber psychologisch identisch mit denen vom klassischen Glücksspiel.

Sind die Gefahren für Kinder und Jugendliche bei Lootboxen und Glücksspiel also gleich?

Man könnte sogar sagen, dass die Gefahr für Kinder bei Lootboxen realer ist, weil der Zugang viel leichter ist. Glücksspiel ist vergleichsweise gut reguliert, das haben wir bei Videospielen so nicht. Sie sind sowieso schon in den Kinderzimmern, viele der Spiele mit Lootboxen haben keine Altersbeschränkung. Und Videospiele sind von ihrer Inszenierung her oft kinder- und jugendaffin.

Psychologe aus Kiel: Lootboxen in Videospielen bergen Suchtgefahr

Was sind die konkreten Risiken von Lootboxen für Kinder und Jugendliche?

Beim Geldausgeben in Spielen gibt es grundsätzlich die Gefahr, schnell den Überblick über die eigenen Ausgaben zu verlieren. Bei der Lootbox kommt das Zufallsprinzip hinzu. Man weiß, dass die Mechanismen stärker wirken, wenn der Erfolg nicht jedes Mal eintritt. Dann ist die Suchtgefahr höher, der Reiz, die Spannung größer. Natürlich ist dafür nicht jeder anfällig. Aber einige Gruppen sind grundsätzlich anfälliger – dazu zählen zum Beispiel Kinder und Jugendliche, die aufgrund ihrer kognitiven Entwicklung schlechter in der Lage sind, den Impulsen zu widerstehen.

Lootbox ist nicht gleich Lootbox. In einigen Spielen kann man daraus nur Gegenstände bekommen, mit denen man das Aussehen seiner Spielfigur verändern kann (sogenannte Skins). In anderen bekommt man Vorteile, durch die man im Spiel besser wird. Macht das einen Unterschied?

Der Mechanismus ist immer gleich. Was eine Bedeutung hat, ist der subjektive Wert, den man aus dem Ergebnis zieht. Der Mechanismus wirkt natürlich nur, wenn der mögliche Gewinn für einen persönlich eine Belohnung darstellt. Das kann für alle möglichen Dinge der Fall sein, zum Beispiel für seltene Skins, weil Skins ein Statussymbol sind wie Markenkleidung in der echten Welt. Der Anreiz ist zusätzlich natürlich besonders hoch, wenn es sich um Inhalte handelt, mit denen man besser im Spiel wird.

Einstufung von Lootboxen als Glücksspiel „sinnvoller Ansatz“

In Belgien gelten Lootboxen rechtlich als Glücksspiel, die Landesstelle für Suchtfragen Schleswig-Holstein fordert nun dasselbe für Deutschland. Eine gute Idee?

Ich finde den Vorstoß einen sinnvollen Ansatz. Denn die Lootboxen dienen eigentlich nie dem besonderen Spielspaß, sondern nur dem besonderen Gewinn der Hersteller. Aus meiner Sicht würde man Spiele als Kunstform nicht beschneiden, wenn man Lootboxen als Glücksspiel einstuft.

Wenn man über Lootboxen spricht, fällt schnell der Vergleich zu Fußballsammelbildern. Was unterscheidet sie von Lootboxen in Videospielen?

Sammelbilder haben einen relativ begrenzten Selbstzweck. Auch sie können natürlich subjektiv einen relativ hohen Wert für Kinder erreichen. Allerdings ist im Videospiel der Kontext noch viel stärker. Wenn ich da etwas bekomme, hat das für mich oft eine sehr langfristige Auswirkung im Spiel. Das weitere Spielen ist davon beeinflusst, ich habe einen Statusgewinn oder sogar einen Spielvorteil. Die Schwelle des Kaufes ist außerdem herabgesetzt. In einen Laden gehen und Geld hinlegen ist etwas anderes als einfach nur Knöpfe im Spiel zu drücken, wo eventuell sogar die Kreditkarte der Eltern hinterlegt ist.

„Fifa Packs“: Auch das Zuschauen auf Twitch birgt Risiken

Auf der Livestream-Plattform Twitch gibt es bekannte Influencer, die so viele Lootboxen öffnen, dass sie dafür mehrere Tausend Euro ausgeben. Dabei schauen viele Kinder und Jugendliche zu. Geht davon bereits eine Gefahr aus?

Auf jeden Fall. Hier wirkt ein grundlegender psychologischer Mechanismus: Lernen durch Beobachtung. Heißt: Ich muss meine Erfahrungen nicht alle selber sammeln, sondern auch durch Zuschauen bei anderen lernen. Das ist besonders wirksam, wenn ich die Person als Vorbild betrachte und das, was die Person tut, erfolgreich ist. Beides ist in diesem Kontext gegeben. Streamer sind oft Vorbilder für Kinder und Jugendliche. Und sie investieren so viel Geld, dass die Wahrscheinlichkeit auf einen seltenen Gewinn im Spiel natürlich hoch ist. Die Gefahr eines möglichen, späteren Nachahmens durch Kinder ist groß.

Was können Eltern machen, um ihre Kinder vor den möglichen Gefahren von Lootboxen zu schützen?

Das Beste wäre, informiert zu sein, was im Spiel passiert und ob man da was kaufen kann. Man sollte darauf achten, Kaufoptionen zu deaktivieren und keine Zahlungsdaten auf den Geräten zu hinterlegen.