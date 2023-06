﻿Psychotherapeut Björn Süfke: „Männer haben oftmals wenig Zugang zu sich selbst“

Männer könnten gesünder leben und bessere Entscheidungen treffen, wenn sie auf ihre Gefühle hören würden, sagt Psychotherapeut Björn Süfke im Interview. Klingt ganz einfach. Für viele Männer ist das aber „harte, langwierige Arbeit“.

Kiel. Männer haben ein Problem, ihre Gefühle wahrzunehmen, sagt Psychologe Björn Süfke. Der Mann muss es wissen. Seit 20 Jahren arbeitet er therapeutisch mit Männern – schwerpunktmäßig in einer Bielefelder Männerberatungsstelle. Er hält auch Vorträge und schreibt Bücher, eines davon lautet: „Männer – Was es heute heißt, ein Mann zu sein“. Unter dem gleichnamigen Titel hält er am 13. Juni in Kiel einen Vortrag. Vorab gibt er im Interview Einblicke in die männliche Psyche.