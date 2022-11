﻿Public-Viewing-Boykott zur Fußball-WM? Das sagen Kieler Gastronomen

Sollen die Spiele der umstrittenen Fußball-WM in Katar in Restaurants und Bars übertragen werden? Gastronomen in Kiel sind sich über einen Boykott uneins. Wo die Auftritte der DFB-Elf zu sehen sind – und wo nicht.

Die Kritik an der WM in Katar kann Martin Wesson nachvollziehen. Aus wirtschaftlichen Gründen wird der Strongbow’s-Inhaber die deutschen und englischen Spiele dennoch zeigen.

Kiel. Die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar steht vor der Tür. Doch von Euphorie ist wenig zu spüren. Auch bei Kieler Gastronomen. Deutlich weniger Restaurants und Kneipen als sonst werden die Spiele der Nationalmannschaft übertragen. Die Gründe dafür sind unterschiedlicher Natur. Fans von Public Viewing müssen aber nicht gänzlich auf das Gemeinschaftsgucken verzichten. Es gibt immer noch genügend Bars, die die Auftritte der DFB-Elf und weitere Partien zeigen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Nationalhymne wird im Chor gesungen, fremde Menschen liegen sich jubelnd in den Armen, die Bierdusche nach dem Tor wird gerne in Kauf genommen. Bei einer Fußball-WM lockt Public Viewing die Massen. Egal, ob auf Fanmeilen oder in Gastronomien: Wenn ein sportliches Großereignis ansteht, treffen sich nicht nur Fans zum Gruppen-Gucken. Auch weniger Sport-Interessierte schauen sich die Spiele an – um das Gefühl der Gemeinschaft zu erleben.

Fußball-WM in Katar: Kritik an Menschenrechtsverletzungen und Homophobie

Das Interesse der Fußball-Enthusiasten und der Gelegenheitsgucker an der WM in Katar, die am Sonntag beginnt, hält sich allerdings in Grenzen. Die Kritik an dem Gastgeberland ist groß. Wegen Menschenrechtsverletzungen, unwürdiger Behandlung der Gastarbeiter und Homophobie gibt es Boykott-Aufrufe. Zudem herrscht Unverständnis, dass die Weltmeisterschaft im Winter stattfindet und nicht wie gewohnt im Sommer. Meinungsumfragen zeigen, dass rund 50 Prozent der Deutschen aufgrund der Zustände in dem Wüstenstaat die Spiele nicht am TV verfolgen werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Diese Umstände führen dazu, dass einige Bars in Kiel, die normalerweise zum Public Viewing einladen, die WM-Spiele nicht zeigen werden. Dazu gehört unter anderem die Palenke in der Gerhardstraße. „Die Palenke wird sich an dieser WM nicht beteiligen. Die Gründe hierfür sind im Charakter derer zu finden, die für Katar als Ausrichter gestimmt haben und natürlich bei denen, die diese Veranstaltung ausrichten“, sagt Inhaber Burkhard Sawallisch mit Blick auf die Fifa und Katar. „Die Fußballfans auf der ganzen Welt mussten immer mehr ertragen und dulden, um ihren geliebten Sport sehen zu können.“ Aber nun sei man an einem Punkt angekommen, so Sawallisch, der sie zwinge, nicht mehr mitzumachen. Dies trage vielleicht dazu bei, dass sich dieses Schauspiels nicht wiederholt: „Irgendwann ist mal Schluss mit lustig.“

Public Viewing zur WM in Kiel: Wirtshaus und Forstbaumschule verzichten

Auch das Wirtshaus am Europaplatz wird keine Spiele ausstrahlen. Dafür gibt es mehrere Gründe, wie Betriebsleiterin Manja Homberg sagt. „Wir übertragen nicht, sowohl aus politischen Erwägungen, aber auch, weil die WM mitten in das startende Geschäft mit den Weihnachtsfeiern fällt und wir davon ausgehen, dass eine Übertragung nicht die Atmosphäre ist, die sich unsere Gäste für ihre Feiern wünschen.“ Auch die Forstbaum-Schule, die normalerweise zu Großereignissen wie WM oder EM im Biergarten eine große Leinwand aufstellt, verzichtet auf eine Übertragung.

Ein von der Stadt organisiertes Public Viewing wird es ebenfalls nicht geben. Die Ratsversammlung hat bereits im Februar beschlossen, kein Gemeinschafts-Gucken zu organisieren. "Die Kieler Ratsversammlung schließt sich der vielfach geäußerten Kritik an, dass die Fußball-Weltmeisterschaft nicht nach Katar hätte vergeben werden sollen", heißt es in dem Beschluss.

WM-Spiele in Kiel: Wirtschaftliche Zwänge geben Ausschlag

Andere Gastronomen dagegen werden die Spiele zeigen, auch wenn sie sich der Kritik bewusst sind. "Ich fand es absolut unmöglich, was die Fifa gemacht hat, als sie die WM an Katar gegeben hat. Moral hat hier keine Rolle gespielt", sagt Strongbow's-Inhaber Martin Wesson. Dennoch wird der englische Pub in der Schauenburger Straße die WM-Spiele von Deutschland und England zeigen. "Wir sind ein Geschäft und leben von den Umsätzen. Soweit ich weiß, ist Katar nicht involviert in einem Krieg. Wir würden zum Beispiel Russland in keiner Form unterstützen", sagt Wesson.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Osman Uguz, Inhaber der Sportsbars Black & White und Doggz House in Projensdorf spricht von einem zweischneidigen Schwert mit dem Geschäft der Weltmeisterschaft in Katar. Trotz der vielen Gründen für einen Boykott der WM sagt Uguz: „Den können wir uns nach zwei Jahren massivster Entbehrungen, bedingt durch die Corona-Pandemie, nicht erlauben. Als Familienbetrieb in zweiter Generation unterstützten wir nicht nur lokale Sportvereine, sondern haben auch die Verpflichtung unsere Familien durch unser Geschäft zu ernähren.“

Ebenfalls gezeigt werden die Auftritte der deutschen Mannschaft, die am Mittwoch, 23. November, um 14 Uhr gegen Japan in das Turnier startet, in Jack’s Kitchen. Die Lille-Brauerei denkt derzeit noch über einen Mittelweg nach. Die Spiele könnten gegen Eintritt übertragen werden, das Geld an eine Organisation gespendet werden, die sich für Menschenrechte in Katar einsetzt.

Von Niklas Wieczorek Steffen Müller