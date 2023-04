﻿Qingdao: Kieler Ratsfraktionen wollen breite Debatte führen

Kommunalwahl in Kiel

Alles neu macht der Mai – auch die Kieler Ratsversammlung. 24 der 59 Ratsleute in Kiel treten zur Kommunalwahl am 14. Mai nicht wieder an. Mindestens fünf weitere werden es schwer haben, wieder in den Rat einzuziehen. Vor allem die SPD-Fraktion steht vor einem massiven Umbruch.