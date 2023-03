Quiz zur Zeitumstellung: Erkennen Sie diese Uhren aus Kiel?

Kiel. Eigentlich fallen sie nur auf, wenn sie stehenbleiben. Uhren im öffentlichen Raum haben keine gute Lobby: Ihre Pünktlichkeit wird selten gewürdigt, gehen sie aber mal ungenau oder gar nicht, stehen sie als Sinnbild für all das, was in Zeiten wie diesen nicht in der Stadt funktioniert. Sie ticken nicht hörbar und bleiben auch deshalb eher dezent im Hintergrund. Sie sind Beiwerk, es sei denn, sie sind verdreckt, dann stechen sie hervor wie eine Warze in einem hübschen Gesicht.

Menschen sammeln Uhren, investieren in teure Exemplare, nutzen sie als Telefonersatz, Terminkalender oder Schrittzähler. Die Uhren im öffentlichen Raum aber bleiben für viele wertlos, eine Selbstverständlichkeit wie Straßenlaternen oder Plakatwände.

Eine Würdigung für die Uhren in Kiel: Ein Quiz, zwölf Fotos

Schluss damit: Heute wollen wir diese wenig geschätzten Zeitmesser unserer Stadt würdigen, wo sie doch in der Nacht zum Sonntag, 26. März, wieder aus dem gewohnten Takt kommen, ohne dabei taktlos zu wirken. Um 2 Uhr werden die Uhren um eine Stunde vorgestellt – aus der Winter- wird die Sommerzeit.

Wir wollen diese kleine Liebeserklärung an die oft gescholtene Uhr in Straßen, Einkaufszentren und an Kirchtürmen mit einem Quiz verbinden. Unser Fotograf Ulf Dahl hat zwölf zum Teil sehr sehenswerte Exemplare fotografiert. Nun sind Sie gefragt: Wissen Sie, wo sich diese Uhren befinden? Falls Sie weniger als vier erkennen, nehmen Sie es als Beleg dafür, wie wenig Beachtung wir diesen nützlichen Alltagsbegleitern in unserer Stadt schenken.

Uhr am Rathaus Kiel wird von Atomuhr in Braunschweig gesteuert

Ein Tipp: Unter den gezeigten Uhren ist auch die am Kieler Rathaus. Wussten Sie, dass diese von der Atomuhr in Braunschweig gesteuert wird und deren Zeiger mehr als drei Meter lang sind?

Und trotzdem kann diese massiven Zeiger etwas aus dem Gleichgewicht bringen: der Wind. „Bläst der kräftig gegen die Zeiger, können diese sich um wenige Minuten verschieben“, sagt Stadtsprecher Arne Gloy. Nach kurzer Zeit aber gelangt sie – dank der Atomuhr – wieder ins Lot. Faszinierend, nicht wahr? So, und nun viel Spaß beim Rätseln.