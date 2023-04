﻿ADFC-Umfrage: Radfahrer geben Kiel bessere Noten

Die Kielerinnen und Kieler haben dem Radfahren in Kiel eine Durchschnittsnote von 3,4 gegeben.

Kiel. Die Situation für Radfahrerinnen und Radfahrer hat sich in Kiel leicht verbessert: Das geht aus einer Umfrage des Allgemeinen Deutsche Fahrrad-Clubs (ADFC) hervor. Im Herbst 2022 wurde für den sogenannten Fahrradklima-Test bundesweit in mehr als 1000 Orten nachgefragt, wie sicher sich Radelnde im Straßenverkehr fühlen, wie gut die Radwege sind und viele weitere Aspekte. Die Befragten vergaben Schulnoten von 1 bis 6.

Am Montag wurden die Umfrage-Ergebnisse präsentiert. Mit einer Durchschnittsnote von 3,40 haben mehr als 1000 Radfahrerinnen und Radfahrer der Stadt Kiel eine um 0,14 bessere Bewertung als 2020 gegeben. Kiel belegt damit den vierten Rang bei den Städten zwischen 200 000 und 500 000 Einwohnern – hinter Münster, Karlsruhe und Freiburg. Von allen befragten Orten in Schleswig-Holstein belegt Kiel hinter Plön den zweiten Rang.

„Fahrradfahren in Kiel macht Spaß – vielleicht nicht immer, aber immer öfter“, sagt Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD). Das erneut gute Abschneiden Kiels sei Ansporn, Kiel weiter Schritt für Schritt fahrradfreundlicher zu machen.

Fahrradfahren in Kiel: ADFC sieht noch viel Verbesserungsbedarf

„Die Menschen honorieren, dass sich in Kiel beim Radverkehr einiges tut“, sagt ADFC-Landesgeschäftsführer Jan Voß. „Es ist aber noch ein weiter Weg, bis Kiel dem eigenen Anspruch, Fahrradstadt zu werden, gerecht wird.“

Die Umfrage gibt auch Einblick in die Benotung einzelner Bereiche. Eine Spitzennote von 1,9 gibt es in Kiel für das Angebot an öffentlichen Fahrrädern wie der Sprottenflotte. Die größte Verbesserung zeigt sich bei den Falschparkkontrollen auf Radwegen, die Bewertung ist von 4,7 auf 4,3 gestiegen.

Im Detail wird zudem klar, dass die Bewertung von Punkten wie „Erreichbarkeit Stadtzentrum“, „Breite der Radwege“ oder „zügiges Fahren“ deutlich nach oben geschnellt sind – leicht abgesunken ist in Kiel lediglich der Punkt „Medienberichte“. Die Führung an Baustellen (Note 4,3), Diebstähle (4,6), Ampelschaltungen (4,5), vor allem die Radmitnahme im ÖPNV (5,1) weisen besonderen Verbesserungsbedarf aus.

Fahrradklima-Test: SPD und Grüne zeigen sich zufrieden

Für SPD-Ratsherr Max Dregelies zeigen die Ergebnisse zwar, „dass wir auf dem richtigen Weg sind“. Der eigene Anspruch sei aber „natürlich noch höher“. Aus seiner Sicht habe die Kooperation im Kieler Rathaus aber „eine ganze Menge Entscheidungen für besseren Radverkehr getroffen“.

Als Beispiel nennt er den geplanten Ausbau einer etwa vier Meter breiten Premiumradroute für den Radverkehr in der Werftstraße auf einer Streckenlänge von 1,9 Kilometer. Das Projekt soll Ende 2026 fertig sein.

Jan Glienicke, Sprecher für Radverkehr bei der grünen Ratsfraktion, sieht in den Umfrageergebnissen „eine großartige Rückmeldung“ und dass „die grüne Handschrift Früchte trägt“. Man dürfe sich darauf allerdings nicht ausruhen. „Wir brauchen gute Alternativen zum Auto.“

Anteil des Radverkehrs in Kiel soll auf 30 Prozent steigen

Florian Weigel, verkehrspolitischer Sprecher der CDU-Ratsfraktion, sieht das deutlich kritischer. „Der Radverkehr in Kiel stagniert“, sagt er. „Rot-Grün hat in den vergangenen Jahren insbesondere die Verbesserung der Radinfrastruktur am Ostufer verschlafen.“

Nur auf Druck der CDU sei nun ein wenig Bewegung in einige Projekte gekommen. Weigel fordert außerdem, dass die Stadt zusammen mit der Landespolizei „endlich stärker gegen Fahrraddiebstahl vorgeht“.

In Kiel nimmt der Radverkehr 22 Prozent des Gesamtverkehrs ein (Stand 2018). Ziel der Stadt ist, den Anteil bis 2025 auf 25 Prozent und bis 2030 auf 30 Prozent zu erhöhen. Den Fahrradklima-Test gibt es seit 1988. Er ist nicht repräsentativ, gilt aber als Stimmungsbarometer. Nach Angaben des ADFC ist es die größte Umfrage zur Zufriedenheit von Radfahrern weltweit.