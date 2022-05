Ein Radfahrer hat sich bei einem Unfall in der Saarbrückenstraße in Kiel schwere Verletzungen zugezogen. Beim Überqueren der Fahrbahn war er zwischen zwei Autos geraten.

Radfahrer bei Unfall in der Saarbrückenstraße in Kiel schwer verletzt

Kiel.Mit schweren Verletzungen ist ein Radfahrer in ein Krankenhaus in Kiel gebracht worden. Der Mann war am Dienstagnachmittag auf der Saarbrückenstraße unterwegs, beim Überqueren der Fahrbahn geriet er zwischen zwei Autos.

Wie die Polizei Kiel mitteilt, fuhr der 59-Jährige um 14.10 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Saarbrückenstraße in Richtung Kirchhofallee. Dabei habe er nach Zeugenangaben sowohl die Fahrbahn als auch den Gehweg abwechselnd genutzt.

Unfall in der Saarbrückenstraße in Kiel – Eine Stunde Vollsperrung

In Höhe der Hausnummer 36 habe der Radfahrer dann versucht, die Fahrbahn zu überqueren. Dazu sei er unvermittelt zwischen zwei parkenden PKW auf die Fahrbahn gefahren. Ein 60-jähriger Autofahrer versuchte noch, dem Radfahrer auszuweichen. Doch es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer wurde dabei schwer verletzt.

Am Auto und am Fahrrad entstand Sachschaden. Die Saarbrückenstraße in Kiel war während der Unfallaufnahme für rund eine Stunde voll gesperrt. Die Polizei ermittelt nun.