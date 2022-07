Ulrich Gröschner (77) hat seit Jahrzehnten ein 77 Jahre altes Gemälde vom historischen Kieler Bootshafen in seinem Wohnzimmer hängen. Er wollte es der Landeshauptstadt vererben. Die lehnte erst ab. Warum das städtische Museumsdepot nun doch Interesse an dem Ölbild hat, und warum es Anfang der 60er Jahre gegen einen VW-Käfer eingetauscht wurde.

Kiel. Als das Ölbild 1945 entstand, lag Kiel in Schutt und Asche. Zerstört waren auch der Bootshafen, die Stadthäuser am Wall und die Nikolaikirche. Der Maler Delfs tunkte seinerzeit einen Pinsel in Ölfarbe, brachte aber nicht etwa die vom Bombenhagel gezeichnete Stadt auf Leinwand, sondern eine friedliche Vorkriegsansicht. Warum tat er das? Und was geschah dann mit dem Bild? Besitzer Hans-Ulrich Gröschner zuckt mit den Schultern. Er weiß zwar wenig über sein geliebtes Gemälde, möchte aber, dass es in Kiel bleibt und bietet – wie berichtet – der Stadt an, es ihr zu vermachen. Nach anfänglicher Skepsis will das städtische Museumsdepot das Bild doch in seine Sammlung aufnehmen.

Der Kieler Drehorgelverleiher Frank Leesemann (67) las in den Kieler Nachrichten den Artikel über das Erbangebot und fühlte sich prompt in seine Kindheit zurückversetzt. Er las, dass Gröschner das Bild vor "vielleicht dreißig Jahren" dem stadtbekannten Schaufensterdekorateur Schlotter für 700 Mark abgekauft hatte. "Genau dieses Bild hing bei meiner Großmutter in unserem Haus in der Straße Stadtrade Nummer 31", berichtet Leesemann.