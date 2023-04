﻿Ramadan in Kiel: Fünf Muslime erzählen, warum sie fasten

Auch in Kiel haben viele Musliminnen und Muslime in den vergangenen Wochen gefastet. Am Freitag endet der Fastenmonat Ramadan. Hier erzählen fünf Kielerinnen und Kieler, warum sie fasten – und welche Erfahrungen sie damit gemacht haben.

Kiel. Knapp fünf Millionen Musliminnen und Muslime haben in Deutschland seit dem 23. März gefastet. Für die Anhängerinnen und Anhänger des islamischen Glaubens zählen die Tage des Fastenmonats Ramadan zu den wichtigsten des Jahres.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gegessen und getrunken wird in dieser Zeit vor Sonnenaufgang und nach Sonnenuntergang. An diesem Freitagabend endet der Ramadan mit dem Zuckerfest. Hier erzählen fünf Kielerinnen und Kieler, warum sie fasten.

Tousiq Ahmad (27), arbeitet bei einem Medizintechnikhersteller

Den Ramadan beschreibt Tousiq Ahmad als sein persönliches Softwareupdate. Einen Monat lang gibt er besonders viel Gas, fokussiert sich voll und ganz auf seinen Glauben und Gott. Diese neu aufgeladene Kraft soll ihn möglichst durch den Rest des Jahres tragen. Ahmad fastet, seit er 19 Jahre alt ist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der andere Tagesablauf während des Ramadans ist für ihn eine Herausforderung. Aufstehen vor Sonnenaufgang, Freiwilligengebete, Essen, Beten, Koran lesen, noch einmal kurz schlafen, zur Arbeit und am Abend das Fastenbrechen. Genau dieses Ausbrechen aus der Routine erinnert ihn daran, warum er fastet. Aufgrund seines Glaubens. „Diese Motivation trägt mich durch den Tag.“

Ramadan in Kiel: Studentin fastet aus Überzeugung

Nayab Haris (26), Pädagogik-Studentin

Als Nayab Haris mit 14 Jahren sich an ein, zwei Tagen am Fasten versuchte, sah sie sich in der Schule mit Vorurteilen konfrontiert. „Manche sprechen einem direkt ab, dass man freiwillig fastet und es wirklich möchte“, sagt sie. Das sei auch heute in Einzelfällen noch so. Doch Haris, das merkt man schnell, fastet aus Überzeugung. „Sinn des Lebens ist für mich der Glaube“, sagt sie.

Das Fasten fällt ihr an den ersten vier Tagen leicht. Irgendwann merkt ihr Körper, dass etwas anders ist. „Manchmal ist das Fasten schwierig, aber die innere Überzeugung ist so stark, dass ich nie daran denke, das Fasten zu brechen.“ Den Ramadan sieht sie als Bereicherung für ihr Leben. Und ganz klar ist für sie: „Wo es Zwang gibt, hört der Glauben auf.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Arslan Baluch (29), studiert Wirtschaftsrecht

Kurz bevor er nach einem langen Tag abends Essen und Trinken kann, geht Arslan Baluch regelmäßig zum Kraftsport oder Boxtraining. Das ist anstrengend, aber gleichzeitig eine gute Überbrückung bis zum Sonnenuntergang. Dann ist die Zeit, auf die er sich oft den ganzen Tag über freut. Das Fastenbrechen, mit Familie, Freunden, in Gemeinschaft. „Kurioserweise bin ich schon nach fünf bis zehn Minuten satt und zufriedengestellt.“

Für Baluch ist die Fastenzeit jedes Jahr ein Highlight. In den vergangenen sieben Jahren hat er immer gefastet. „Es ist innere Reinigung und Balsam für meine Seele.“ Während er außerhalb des Ramadans unruhig wird, wenn es mittags nichts zu essen gibt, fällt ihm das Fasten in diesem Monat nicht schwer. „Man wird geduldiger.“

Ramadan in Kiel ist mittlerweile gut integriert

Saira Usman (27), studiert Chemie und Molekularbiologie

Für Saira Usman ist der Ramadan Anlass zum Reflektieren. Darüber, wie gut es ihr eigentlich geht. Empathie zu entwickeln für Menschen, die kein Essen und Trinken haben. Und darum, wie dankbar sie Gott ist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wenn Usman abends in der Tradition des Propheten Mohammed das Fasten mit einer Dattel bricht, ist das für sie eine sehr schöne Zeit. Meistens passiert das gemeinsam mit der Familie, manchmal auch in der Moschee. Sobald sie die Dattel gegessen hat, liegt ihr Fokus auf dem Abendgebet. „Das Essen hat für mich dann eher zweitrangige Stellung.“

Umair Zaffar (33), selbstständig im IT-Bereich

Für Umair Zaffar stand mit dem Erwachsenwerden fest, dass es beim Glauben keine Zwischenstufen gibt. „Entweder glaube ich daran oder nicht.“ Er entschied sich für den Glauben und hat das Ziel, ein möglichst guter Muslim zu werden. Der Ramadan hilft ihm dabei, sich noch stärker darauf zu fokussieren: Nicht mehr lästern, nicht mehr lügen, mehr beten, häufiger den Koran lesen. Etwas, was auch außerhalb des Ramadans Anspruch ist. „Aber wir sind nur Menschen.“

Lesen Sie auch

Das Fasten in diesem Monat, sagt Zaffar, tut ihm gut. Dadurch, dass er die Mittagspause weglässt, ist er effektiver, schafft in seinem Job mehr. Was ihn freut: Der Ramadan hat sich mittlerweile gut in seinem Umfeld integriert. „Die Kulturen kennen sich immer besser.“ Auf Vorurteile, wie es sie zu seiner Schulzeit noch gab, stößt er nicht mehr.