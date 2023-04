﻿Architekten und BIG kritisieren Bauverwaltung

Experten-Ärger in Kiel: Binnen eines Jahres gab es für das Großprojekt „Kool Kiel“ einen Bebauungsplan, der mehrfach in kurzer Zeit geändert wurde. Nicht nur das sorgt in der Stadt bei Architekten und der BIG für Staunen.

Kiel. „Wenn alle Bauentscheidungen so schnell getroffen werden wie bei dem Projekt ,Kool Kiel’, dann wären alle froh“, sagt der Kieler Architekt Harald Krüger und spricht damit nicht nur einigen Berufskollegen aus der Seele, sondern auch Marc Weinstock von der BIG-Bau. Stein des Anstoßes sind für die Bauprofis drei Dinge: Die Dauer bis zum Bebauungsplan, das Anschieben von Architektenwettbewerben sowie Visualisierungen, die am Ende mit der Realität nicht mehr viel zu tun haben.

„Bei ,Kool Kiel’ hat die Stadt in Rekordzeit von einem Jahr hierfür einen Bebauungsplan erstellt, üblich sind normalerweise zwischen drei bis fünf Jahre“, sagte Krüger. Erstaunlich schnell sei dieser Plan dann auch binnen eines halben Jahres in Wohnungsbau geändert worden, als sich durch die Pandemie abgezeichnet hatte, dass ein Hotelbau nicht realisierbar sei. „Und jetzt gab es wieder eine Änderung zu gleich zwei Hotels mit erheblicher Wertsteigerung durch mehr Geschosse auf dem einen Hochhaus“, so der freischaffende Architekt. Er selbst habe oft große Probleme, überhaupt Dachgeschossausbauten genehmigt zu bekommen, bei vielen Bauanträgen ziehe er daher direkt einen Anwalt zurate.

Langes Warten kostet Bauunternehmer viel Geld

Von langen Wartezeiten kann auch das Bauunternehmen BIG ein Lied singen. Vor zwei Jahren stieg es aus dem Mega-Bauprojekt „Kieler Süden“ nach rund 20 Jahren Planungszeit aus. Damals kritisierte der geschäftsführende Gesellschafter Marc Weinstock massiv die Kieler Bauverwaltung: „Was wir in vergleichbaren Städten in drei Jahren erreicht haben, dauert hier acht Jahre.“ Mit Ausnahme von Marthas Insel habe die BIG aktuell keine größeren Bauprojekte in Kiel. Besonders positiv laufe es hingegen auf Sylt: „List ist da beispielhaft“, so Weinstock.

Das Projekt „Kool Kiel“ sieht der Bauunternehmer sehr positiv: „Ich habe großen Respekt, dass Bauentwickler in das Kieler Ostufer investieren“. Die langen Wartezeiten bei anderen Bauprojekten seien vor allem eine wirtschaftliche Frage: „Wir haben Baukostensteigerungen von über zehn Prozent pro Jahr“, so Weinstock.

Bauverwaltung wehrt sich

Die Bauverwaltung bestätigt, dass ein Verfahren zur Aufstellung eines Bebauungsplanes in Kiel etwa drei bis vier Jahre im Schnitt dauere, betont aber, dass kein Planverfahren trotz des formalen Verfahrens gemäß Baugesetzbuch vergleichbar sei. „Die Anzahl der Vorhabenträger*innen variiert, die Planungen haben einen unterschiedlichen Reifegrad oder es gibt noch Untersuchungsbedarfe wie Verkehr, Boden, Lärm, Flora und Fauna“, sagt Stadtsprecher Nickels Erichsen.

Außerdem sei es nicht korrekt, dass bei „Kool Kiel“ nur ein Jahr dafür benötigt worden sei: Die Aufstellungsbeschlüsse seien im Februar 2019 beziehungsweise Mai 2021 gefasst worden: „Die Verfahren haben zwar am 30. März 2023 mit dem Entwurfs- und Auslegungsbeschluss einen wichtigen Meilenstein genommen, sind jedoch noch nicht abgeschlossen“, so Erichsen.

Kritik an Architektenwettbewerben und Visualisierungen

Für Verzögerungen sorgen oft Architektenwettbewerbe. „Manchmal werden diese fast schon standardmäßig angeschoben“, erklärt Krüger. Die sieht auch Architekt Ludger Hüttenmüller kritisch. „Ich habe in Kiel aktuell zwar keine Großaufträge, aber bei solchen Wettbewerben ziehen die regionalen Architekten oft den Kürzeren“, sagte er. Kritisch sehe er wie Krüger und Weinstock das Erstellen von Visualisierungen. „Da werden Gebäude konstruiert, die optisch richtig etwas hermachen, und am Ende bleibt davon nicht mehr viel übrig – weil es an den Vorschriften scheitert oder zu teuer wird“, erklärte Krüger. Besonders kritisch sehen die Architekten, dass Entwürfe Wettbewerbe gewinnen können, bei denen von vornherein klar ist, dass diese so nicht realisiert werden können.

„In Kiel werden nicht pauschal Wettbewerbe gefordert, sondern nur für prominente Lagen, beispielsweise Innenstadt oder am Wasser“, sagt Stadtsprecher Erichsen. Zudem sei es gerade der Berufsstand der Architekten, der Qualität durch konkurrierende Verfahren einfordere: „Die beste Architektur für einen Ort kann nicht ,mathematisch’ bestimmt werden, sondern bedarf mehrerer Entwürfe, die einen Vergleich ermöglichen. Mithilfe einer Jury kann durch eine intensive Diskussion zusammen mit den Vorhabenträger*innen die beste Entwurfslösung gefunden werden“, so Erichsen.