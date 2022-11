﻿Kieler Rat: Resolution gegen Queerfeindlichkeit und Diskriminierung in Kiel

Nein zu Homophobie und Menschenfeindlichkeit, Ja zu Vielfalt und Toleranz: Mit einer gemeinsamen Resolution aller demokratischen Fraktionen setzt die Kieler Ratsversammlung am Donnerstag ein Zeichen. Sie reagiert damit auf die homophobe Messer-Attacke vom 5. November am Ziegelteich in Kiel.

Kiel. Die Kieler Ratsversammlung setzt ein Zeichen gegen Queerfeindlichkeit und Diskriminierung. Mit einer gemeinsamen Resolution reagieren alle acht demokratischen Ratsfraktionen auf die Messerattacke auf einen vermeintlich Homosexuellen in der Nacht zum 5. November am Ziegelteich in Kiel. Die Resolution wird in der Ratssitzung an diesem Donnerstag beschlossen werden.

„Die Landeshauptstadt Kiel bekennt sich zu Offenheit und Toleranz auch gegenüber solchen Lebensentwürfen, die vom Mainstream abweichen“, heißt es darin. „Insbesondere verurteilt sie jegliche Form von Gewalt, mit der die Vielfalt von Identitäten und Lebensentwürfen infrage gestellt, unter Druck gesetzt oder bedroht werden sollen.“ Queersein gehöre zu Kiel. „Solidarisch stehen wir an der Seite der LGBTQIA*-Community.“ Der Begriff bezeichnet alle Lebensformen und sexuellen Orientierungen, die vom traditionellen heterosexuellen Muster abweichen.

Kiel soll eine weltoffene und bunte Stadt bleiben

Gleichberechtigung aller Lebensentwürfe sei ein Wert, der „über lange Zeit und mit großem Einsatz erkämpft werden musste und auch weiterhin erkämpft werden muss“, heißt es in der Begründung der Resolution. „Diesen Wert gilt es zu verteidigen und im Alltag lebendig werden zu lassen.“ Der Rat bekennt sich dazu, „dass Kiel eine bunte und weltoffene Stadt für alle Menschen ist und bleibt“. In der Landeshauptstadt sollten „alle die Möglichkeit haben, so lieben und leben zu können, wie sie wollen, und die Chance bekommen, auf ihre Weise glücklich zu werden“.

Engagement für queere Rechte und für eine gleichberechtigte, bunte Gesellschaft sei „eine Aufgabe, die alle betrifft und nur gelingen kann, wenn sich viele daran beteiligen“, so der Wortlaut. „Unsere Gesellschaft kann nur so frei sein, wie sie es vermag, die Freiheit der Bedrohten zu schützen.“ Die Resolution spricht sich darüber hinaus generell gegen Diskriminierung und für Vielfalt aus.

Kieler Resolution auf Initiative des SSW

Die Resolution geht auf eine Initiative von SSW-Fraktionschef Marcel Schmidt zurück. Sie wird eingebracht von SSW, SPD, CDU, Grünen, FDP, Linken, „Klima, Verkehr und Mehr“ sowie den „Politiker*innen“.

Unterdessen laufen die Ermittlungen zu der Messerattacke auf drei Menschen an der Einmündung der Langen Reihe zum Ziegelteich weiter auf Hochtouren. Das Motiv scheint Homophobie zu sein. Ein Gast war vor der Bar „Mum & Dad“ wegen lackierter Fingernägel aus einem Auto heraus angegangen worden. Der Angriff eskalierte. Zwei Menschen wurden leicht, einer schwer verletzt.