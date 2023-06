﻿Grüne und SPD in Kiel stimmen Kooperationsverhandlungen zu

Kiel. Die Gespräche können beginnen. Sowohl Grüne als auch die SPD haben am Wochenende zugestimmt, Kooperationsverhandlungen aufzunehmen. Während bei den Grünen die Mitglieder ihr Go gaben, beschloss bei den Sozialdemokraten der Kreisvorstand, auf Basis des Sondierungspapiers in die Gespräche zu gehen.

Das Votum war eindeutig: 93 Ja-Stimmen, keine Nein-Stimme und zwei Enthaltungen. Die Mitglieder der Grünen haben sich mit einer großen Mehrheit dafür ausgesprochen, in Kooperationsverhandlungen mit der SPD zu treten. Bei der Kreismitgliederversammlung am Freitagabend in der Pumpe gab es kaum Widerspruch und Kritik an dem Sondierungspapier, das die Grundlage für den Kooperationsvertrag bildet.

Kritik an SPD: Vorwurf der „Arroganz“

Allerdings gab es Wünsche für die anstehenden Verhandlungen – insbesondere zur Rolle der Grünen. Die Forderung der Mitglieder: Die Partei solle sich bewusst sein, dass sie die Wahlsiegerin ist und die SPD der Juniorpartner in der künftigen Kooperation. Dass die SPD bereits vor den Verhandlungen kategorisch ausgeschlossen hat, dass es eine verpflichtende ÖPNV-Abgabe für Kielerinnen und Kieler geben wird, kommt bei den Grünen nicht gut an. Im Sondierungspapier war festgehalten worden, dass die Idee einer entsprechenden Umlagefinanzierung diskutiert werden solle. Von „Arroganz der SPD“ ist am Freitagabend daher die Rede. Und davon, dass die Sozialdemokraten nicht verstanden hätten, dass sie nicht mehr stärkste Kraft in Kiel seien.

Grünen Kreischef Philipp Walter versuchte, die Wogen zu glätten. „Grüne und SPD mussten in den Sondierungen ihre Rollen noch finden. Mittlerweile kennt jeder seine Rolle.“ Walter betonte zugleich, dass sich beide Parteien im Kooperationsvertrag wiederfinden sollen. „Wir wollen Verhandlungen auf Augenhöhe.“ Auch die SPD solle ihre Themen setzen. Dennoch: „Wichtig ist, dass sich jeder bewusst ist, dass wir Grünen die stärkste Kraft sind.“

SPD muss sich noch an Rolle als Juniorpartner gewöhnen

Für die SPD-Fraktionsvorsitzende Christina Schubert steht außer Frage, dass die Sozialdemokraten akzeptieren werden, der Juniorpartner zu sein. Sie gesteht aber auch: „Daran müssen wir uns erst noch gewöhnen.“ Sie sei sich sicher, dass es am Ende Kompromisse geben wird, mit den beide Parteien leben können.

Der SPD-Kreisvorstand hat am Sonnabend ebenfalls seine Zustimmung zu den Kooperationsverhandlungen gegeben. Zuvor gab es am Mittwoch einen Austausch mit den Parteimitgliedern. Dabei gab es deutlich mehr Redebedarf als bei der Mitgliederkonferenz der Grünen. Denn einigen Genossen waren die bisherigen Ergebnisse nicht konkret genug. Insbesondere ging es um die Themen Schulbau, Sozialwohnungen und auch Verkehr. „Wir haben deutlich gemacht, dass es sich bisher um das Sondierungspapier handelt“, sagt Schubert. Im Kooperationsvertrag werden diese Punkte deutlich ausführlicher gefasst.

Nachdem beide Parteien nun den Kooperationsverhandlungen zugestimmt haben, beginnen ab Montag die Gespräche in einzelnen Lenkungsgruppen. Ziel von Grünen und SPD ist, dass der Kooperationsvertrag bis spätestens zum 13. Juli ausgehandelt ist. Dann kommt die Ratsversammlung zu ihrer letzten Sitzung vor der Sommerpause zusammen.

