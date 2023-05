﻿Kieler Rathaus-Mehrheit: Grüne sprechen erst mit der SPD, dann mit der CDU

Kiel. Gut eine Woche nach dem historischen Triumph der Kieler Grünen als stärkste Kraft bei der Kommunalwahl gehen die Sondierungen für eine künftige Kooperation in der Ratsversammlung in eine entscheidende Phase. Der Wahlsieger hat sowohl die SPD als auch die CDU zu Gesprächen eingeladen. Am Dienstag sind zunächst die Sozialdemokraten an der Reihe, am Donnerstag die Christdemokraten.

Erste Beratungen in der vergangenen Woche müssen so vielversprechend gewesen sein, dass den Grünen weiter beide Bündnisse möglich erscheinen. „In der vergangenen Woche hat es bereits jeweils Gespräche zwischen den Kreis- und Fraktionsvorsitzenden gegeben“, sagt Grünen-Kreischef Philipp Walter. Dieses Format wird nun ausgeweitet – in den Sondierungen sitzen sich jeweils sechs Vertreter der Parteien gegenüber.

Rathaus-Kooperation soll bis zur Kieler Woche ausgehandelt sein

Die Grünen hatten die Kommunalwahl in Kiel am 14. Mai mit 27,1 Prozent Stimmenanteil klar gewonnen und ihren bisherigen Partner SPD von Platz 1 verdrängt. Die Sozialdemokraten schnitten mit 22 Prozent auch schlechter ab als die CDU (22,9 Prozent). Damit wurden die Karten über die Mehrheit in der Ratsversammlung völlig neu gemischt.

Bislang waren die Grünen an einer Kooperation unter Führung der SPD beteiligt. Solche festen Vereinbarungen nach Vorbild von Koalitionen in Parlamenten der Länder oder des Bundes sind auf kommunaler Ebene nicht vorgeschrieben. In der Ratsversammlung könnte auch mit wechselnden Mehrheiten abgestimmt werden. Sie gehört nicht zur gesetzgebenden, sondern zur vollziehenden Gewalt.

Zumindest Kiels große Parteien gehen jedoch immer wieder Bündnisse ein, um ihre politischen Ziele besser durchsetzen zu können. Dazu machen die Partner im Vorfeld Kompromisse, um sich später darauf verlassen zu können, dass gemeinsam abgestimmt werden kann. Dabei ist jetzt schon klar, dass die neue Kooperation bis zur ersten, konstituierenden Sitzung der neuen Ratsversammlung am 8. Juni noch nicht ausgehandelt sein wird.

„Das ist fast nicht machbar“, so Philipp Walter mit Blick darauf, dass in dem Fall alle Verhandlungen innerhalb von gut 14 Tagen zu Ende sein müssten. „Wir setzen uns nicht unter Druck. Toll wäre es, wenn die Verhandlungen bis zur Kieler Woche abgeschlossen wären.“ Das Volksfest beginnt in rund dreieinhalb Wochen am 17. Juni. Im Anschluss muss noch eine Kooperationsvereinbarung verfasst werden.

Kieler Grüne: Sondierungen mit SPD und CDU

In den vorgeschalteten Sondierungen geht es nun zunächst darum, ob mit SPD oder CDU verhandelt wird. Das dürfte schon nicht einfach werden. In der SPD wurde nach dem Wahldebakel klar, dass viele Genossen die Verkehrspolitik ihrer Partei für die erheblichen Stimmenverluste von 7,9 Prozentpunkten gegenüber 2018 verantwortlich machen. Der Kurs sei zu grün, wurde bemängelt.

Das ist auch der neuen SPD-Fraktionsvorsitzenden Christina Schubert klar. „Die Erkenntnis wird deutlich, dass wir unsere Arbeit nicht wie bisher weiterführen können.“ Auch beim Thema Verkehr habe die SPD es versäumt, die Partei der sozialen Sicherheit zu bleiben. Unklar ist, wie sich das mit den vor Kraft strotzenden Grünen vereinbaren lässt, deren Kompromissbereitschaft beim Thema Auto sicher nicht gestiegen ist.

Philipp Walter: „Wir sind die Einzigen, die mit einer Verkehrswendepolitik zugelegt haben.“ Seine Partei werde bei diesem Thema weiter vorangehen. „Ein zentraler Punkt ist die Klimaneutralität 2035. Was bei Strom, Wärme und Verkehr auf kommunaler Ebene machbar ist, wollen wir anpacken“, so Walter.

Grüne räumen SPD wie CDU Chancen ein

Das klingt nach Hindernissen in der Sondierung auch mit den Christdemokraten. Die wollen zurzeit jedoch lieber die Gemeinsamkeiten betonen. CDU-Kreisvorsitzender Tobias von der Heide erkennt an, dass die Grünen bei den Wählern in den Innenstadtbezirken erfolgreich waren. „Wir haben aber in den Außenbereichen gewonnen, wo man eben nicht alles zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichen kann“, sagt er mit Blick auf eine mögliche gemeinsame Verkehrspolitik.

Sowohl CDU als auch SPD betonen, sie könnten auch ein gemeinsames Bündnis mit dem SSW bilden – vorbei an den Grünen. Das ist denen bewusst. „Wir sind aber zuversichtlich, dass wir zu einer Einigung kommen. Mit der SPD haben wir in den vergangenen Jahren sehr gut zusammengearbeitet. Wir sehen aber auch Punkte, über die wir uns mit der CDU einigen können“, so Philipp Walter.

