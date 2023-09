﻿Grüne und SPD unterzeichnen Kooperationsvertrag

Vier Monate nach der Kommunalwahl

Die Spitzen der Grünen und der SPD in Kiel haben am Donnerstag vor dem Kieler Rathaus den Kooperationsvertrag unterzeichnet: Anke Oetken (Grüne, v.l.), Christina Schubert (SPD), Philipp Walter (Grüne) und Bianca Wöller (SPD).

Diesmal hat es in Kiel deutlich länger gedauert: Der Vertrag für die neue grün-rote Rathauskooperation wurde am Donnerstag unterzeichnet. Alle Beteiligten sind erleichtert – und nennen dabei die Themen, die ihnen in den nächsten fünf Jahren besonders wichtig sind.

Kristian Blasel WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket