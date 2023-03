﻿Oben-ohne-Baden kommt, Wohntauschbörse wird geprüft

Es war die vorletzte Ratsversammlung in Kiel vor der Kommunalwahl – entsprechend wichtig war es den Parteien, sich im Wahlkampf zu präsentieren. Es wurde lange und intensiv debattiert. Einige der Beschlüsse im Überblick – vom Baden „oben ohne“ bis zu einer Wohntauschbörse und zur umstrittenen Städtepartnerschaft mit dem chinesischen Qingdao.

Kiel. Bis kurz vor Mitternacht debattierte die Kieler Ratsversammlung am Donnerstag. Auf der Tagesordnung standen Themen wie das Baden „oben ohne“, eine Wohntauschbörse, aber auch die Partnerschaft mit der chinesischen Stadt Qingdao, Sonntagsöffnung der Geschäfte oder die Eingliederung der Service GmbH ins Städtische Krankenhaus. Einige Beschlüsse im Überblick.

Baden „oben ohne“

Bereits im August 2022 hat die Ratsversammlung beschlossen, dass in den Kieler Schwimmbädern „Oben-ohne“-Baden erlaubt werden soll. Nun wird die Badeordnung in Bezug auf die Badebekleidung entsprechend angepasst, sodass oberkörperfreies Schwimmen auch für Frauen möglich ist. Wann die neue Badeordnung greift, ist noch unklar. Laut Stadtsprecherin Kerstin Graupner könnte die Regelung bereits zum Monatswechsel umgesetzt werden.

Eine Wohntauschbörse für Kiel

Wohnraum in Kiel ist knapp. Viele Menschen leben in Wohnungen, die zu groß geworden sind, und die den Wunsch nach einer kleineren Wohnung haben. Dem gegenüber stehen vor allem Familien, die auf der Suche nach einer größeren Wohnung in Kiel sind. Nun soll die Verwaltung prüfen, ob mit einer Wohntauschbörse eine Plattform für Menschen geschaffen werden kann, die bereit wären, ihre Wohnung dauerhaft zu tauschen.

Städtepartnerschaft mit Qingdao

Aus der Freundschaft zu Qingdao im Osten Chinas soll eine offizielle Städtepartnerschaft werden. Die Ratsversammlung stimmte dafür, entsprechende Gespräche aufzunehmen. Die Mehrheit fiel kleiner aus als zunächst angenommen. Nachdem die CDU im Hauptausschuss den Verhandlungen noch zugestimmt hatte und dafür aus den eigenen Reihen kritisiert wurde, lehnte sie in der Ratsversammlung den Antrag ab. „China finanziert den Krieg von Russland mit, es ist jetzt nicht die Zeit dafür, einen Vertrag abzuschließen“, begründete der Fraktionsvorsitzende Rainer Kreutz die Meinungsänderung.

Sonntagsöffnung der Geschäfte

Soll Kiel der Bäderregel beitreten, sodass auch am Sonntag Geschäfte öffnen können? Die FDP erinnerte an eine Bedarfsanalyse, um die die Ratsversammlung die Verwaltung bereits im Januar 2020 gebeten hatte. Die Ergebnisse stellte nun Oberbürgermeister Ulf Kämpfer vor. Das Interesse von Geschäften, an Sonntag ihre Türen zu öffnen, sei gering, eine Ausweitung nicht gewünscht.

Eingliederung der Service GmbH ins Städtische Krankenhaus

Unter dem Applaus von vier Mitarbeiterinnen aus der Service GmbH beschloss die Ratsversammlung, dass alle Beschäftigten der Service GmbH mit Wirkung zum 1. Januar 2024 ein Wechselangebot zum Städtischen Krankenhaus erhalten und dabei ihre Rechte und Rechtsstellungen wie die Dauer der Betriebszugehörigkeit behalten.