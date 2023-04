Zwei Jugendliche sind nach Polizeiangaben am Sonntagabend in Kiel ausgeraubt worden. Nach dem Vorfall am Schützenwall fehlt von den mutmaßlichen Tätern jede Spur. Zeugen werden gebeten, sich zu melden.

Die Polizei ermittelt zu einem Raub am Schützenwall in Kiel.

Raub am Schützenwall in Kiel: Wer kann Hinweise geben?

Kiel. Am Sonntagabend gegen 21.15 Uhr sind zwei männliche Jugendliche in Kiel Opfer einer Raubtat geworden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurden die Fußgänger zunächst am Schützenwall auf Höhe der Adelheidstraße von fünf Personen angerempelt. Dann habe die Gruppe die Herausgabe der Geldbörse gefordert. Zwei der Personen hätten sie dabei geschlagen.

Mit der Geldbörse samt Inhalt flüchteten die mutmaßlichen Täter in zwei verschiedene Richtungen: Ein Teil verschwand in Richtung Ringstraße/Adelheidstraße, ein anderer Teil in Richtung Schützenwall/Kronshagener Weg.

Raub am Schützenwall in Kiel: So werden die mutmaßlichen Täter beschrieben

Die Personen sollen alle 15 bis 17 Jahre alt, 175 cm bis 180 cm groß und schlank gewesen sein. Sie hätten teilweise Jeans und teilweise Jogginghosen getragen.

Einer der zwei Haupttäter habe dunkle Haare gehabt und ein schwarzes Cap getragen. Bekleidet gewesen sei die Person mit einer dunklen Jeans, einer dunklen Weste und einer umgeschnallten Bauchtasche.

„Eine sofort eingeleitete Fahndung mit diversen Streifenwagen verlief ohne Erfolg“, so die Polizei Kiel.

Nun werden Zeuginnen und Zeugen gesucht, die die flüchtigen Täter gesehen haben oder anderweitig zur Tataufklärung beitragen können. Sie werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0431/160 3333 in Verbindung zu setzen.