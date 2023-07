Zeugen gesucht: 54-Jähriger in Kiel-Gaarden ausgeraubt

Kiel. Am Karlstal in Kiel-Gaarden haben unbekannte Täter am Dienstag gegen 21.55 Uhr einen 54-Jährigen ausgeraubt. Der Mann wurde nach Polizeiangaben vom Freitag zunächst von den beiden angesprochen, ignorierte dies jedoch und ging weiter in Richtung Verbindungsstraße.

Dort schlugen und traten die Täter auf ihn ein und raubten sein Handy und seine Geldbörse. Mit ihrem Raubgut flüchteten die Männer nach Angaben des 54-Jährigen in Richtung Verbindungsstraße/Kirchenweg.

Raub in Kiel-Gaarden: So werden die Täter beschrieben

Der eine Täter soll 18 bis 20 Jahre alt und sehr schlank sein. Er soll ein blaues Cap und ein dunkles Oberteil getragen haben. Der zweite Täter sei etwas älter und korpulent. Er habe kurzes und glattes dunkelblondes Haar. Bekleidet soll er mit einem dunkelgrauen Langarmshirt gewesen sein.

Wer Hinweise geben kann, soll sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0431/160 3333 melden.

KN